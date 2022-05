Výstavbu električkovej trate v Petržalke komplikujú nezhody

Bratislava 25. mája (TASR) - Výstavbu predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke až po Janíkov dvor komplikujú nezhody v konzorciu, ktoré práce realizuje. Konštatuje to hlavné mesto v materiáli, o ktorom budú vo štvrtok (26. 5.) diskutovať mestskí poslanci. Zároveň mestský parlament informuje, že si mesto už uplatňuje zmluvnú pokutu za nedosiahnutie prvého míľnika výstavby. Projekt podľa magistrátu ovplyvňuje aj dostupnosť a nárast cien stavebných materiálov.



Jeden z najväčších dopravných projektov v oblasti verejnej osobnej dopravy v hlavnom meste realizuje za 74,58 milióna eur bez DPH vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Hlavným členom je tu Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA.



"Nezhody v konzorciu komplikujú realizáciu diela (negatívny dopad na koordináciu prác na stavbe)," skonštatovalo hlavné mesto v materiáli pre poslancov. Zhotoviteľ však samospráve deklaruje, že nadchádzajúci druhý míľnik v novembri 2022 stihne podľa harmonogramu.



"Vzniknutú situáciu aktívne monitorujeme. Boli viaceré rokovania so zhotoviteľom za účelom nájdenia riešenia pre všetky zúčastnené strany," uviedol magistrát s tým, že rokovania majú byť aj na najvyšších úrovniach zúčastnených strán s cieľom zdôraznenia významu projektu pre obyvateľov Bratislavy a zabezpečenia výraznejšieho progresu v stavebných prácach oproti aktuálnemu stavu.



Stavebná činnosť na trase novej električkovej trate v uplynulých týždňoch utíchla. Pre TASR to potvrdili aj z mestskej časti Petržalka. "Sami sme si všimli, že práce na tomto dôležitom a dlho očakávanom projekte magistrátu nie sú v týchto dňoch a týždňoch príliš intenzívne. Aktuálne čakáme na aktualizáciu zo strany vedenia mesta, pre ktorú sú v týchto dňoch v pláne ďalšie stretnutia," uviedla hovorkyňa petržalskej samosprávy Mária Halašková.



Projekt podľa mesta ovplyvňuje aj dostupnosť a nárast cien stavebných materiálov ako oceľ, asfalt, meď či hliník. "V dôsledku zvýšenia cien dodávatelia garantujú platnosť ponúk iba krátkodobo, čo komplikuje kontrahovanie materiálov," spresnilo mesto, ktoré hľadá riešenie aj so štátom či Úradom pre verejné obstarávanie. Jedným z ďalších krokov je podľa magistrátu aj uzavretie dodatku k aktuálnej zmluve so zhotoviteľom.



Výstavba má byť hradená najmä z eurofondov. Projekt je pod zvýšeným dohľadom zo strany Európskej komisie. Vedenie hlavného mesta verí, že električka bude novou traťou jazdiť do konca roka 2023. Pochybnosť nad týmto termínom opakovane vyjadrila minulý rok na jeseň ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).