Z. Dolinková požiada vládu o dodatočné zdroje na martinskú nemocnicu

Bratislava 4. júna (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v stredu (5. 6.) požiada vládu o dodatočné zdroje na výstavbu novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine. Vysvetlila, že vzhľadom na infláciu už na projekt nebudú stačiť pôvodne naplánované európske prostriedky. Záväzok vlády, že financie nájde, podľa nej môže odštartovať výstavbu nemocnice počas najbližších dní. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poslal komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR.



"Pred niekoľkými dňami sa skončil náročný proces verejného obstarávania. Jeho víťaz môže začať stavať prakticky okamžite. Oproti pôvodným plánom však došlo k jednej, a pochopiteľnej, zmene, po obrovskej inflácii už nebudú na výstavbu stačiť európske prostriedky a my sa musíme vyhnúť tomu, aby nám pre ich nedostatok vyrástol namiesto nemocnice ďalší betónový skelet," vyhlásila ministerka.



Chce preto požiadať vládu, aby sa uznesením zaviazala, že zvyšné prostriedky nájde buď zmenami a úsporami v pláne obnovy, v eurofondoch, alebo v prostriedkoch štátneho rozpočtu. "Má na to vyše troch rokov, pretože budú reálne potrebné až v roku 2027, ale táto garancia vlády môže odštartovať skutočnú výstavbu už počas niekoľkých dní," ozrejmila Dolinková.



Univerzitná nemocnica Martin koncom mája zverejnila informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk na výstavbu novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Za úspešného uchádzača označila štvorčlennú skupinu dodávateľov s vedúcim členom Adifex, ktorá ponúkla hrubú stavbu nemocnice postaviť za 375 miliónov eur.