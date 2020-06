Za ľudí trvá na odstúpení B. Kollára z postu šéfa parlamentu

Bratislava 27. júna (TASR) - Vládna strana Za ľudí trvá na tom, aby predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vyvodil zodpovednosť za kauzu jeho diplomovej práce a odstúpil z postu šéfa parlamentu. Rešpektuje, že pozícia patrí Sme rodina. Chce o tom hovoriť na pondelkovej (29. 6.) koaličnej rade. V sobotu to na tlačovej konferencii pred parlamentom povedal podpredseda NRSR Juraj Šeliga (Za ľudí).



"Predsedníctvo strany Za ľudí trvá na tom, aby vyvodil osobnú zodpovednosť a odstúpil z pozície predsedu NR SR. Absolútne rešpektujeme, že pozícia predsedu NR SR patrí hnutiu Sme rodina," povedal Šeliga. Odmieta, že by strana Za ľudí chcela rozbiť vládnu koalíciu. S kauzou majú podľa neho problém aj ostatní koaliční partneri. "Koalícia sa bude musieť uzniesť na nejakom konsenze, kam to smeruje," komentoval.



Šeliga tiež avizoval, že strana chce predložiť zákon, ktorý by umožňoval odobrať diplom či negovať štátne záverečné skúšky. "Na koaličnej rade predložíme takýto návrh zákona našim kolegom na prerokovanie," uviedol s tým, že by mal byť prijatý expresne.



Podpredseda parlamentu ocenil, že sa Kollár v sobotu ráno na sociálnej sieti ospravedlnil. "Každému, komu som v mojej komunikácii k téme diplomová práca za posledné tri dni vedome či nevedome ublížil, či som sa ho dotkol alebo urazil sa ospravedlňujem a píšem to s pokorou," uviedol na sociálnej sieti predseda NR SR.



Kollár už niekoľko dní čelí podozreniu z plagiátorstva. Kritizuje ho opozícia, niektorí koaliční kolegovia hovoria o vyvodení zodpovednosti. O kauze sa rozprával aj s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorý ho nevyzýval na odstúpenie. Šéf exekutívy povedal, že je pre neho prioritou fungovanie súčasnej vlády. Kollár trvá na tom, že svoj magisterský titul získal v súlade so zákonom, ale keďže nechce dávať zámienku na útoky, v politike ho ďalej nemieni používať.



Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Titul Kollárovi podľa súčasného zákona nemožno odobrať, čo potvrdil aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Ten chce preto do budúcna meniť zákon.