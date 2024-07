Súd potvrdil trest pre vinníka tragickej lyžiarskej zrážky

Žilina 25. júla (TASR) - Krajský súd (KS) v Žiline vo štvrtok potvrdil dvojročný podmienečný trest odňatia slobody pre 22-ročného Jakuba H. za prečin usmrtenia z nedbanlivosti. Mladík bol začiatkom februára minulého roka jedným z aktérov tragickej lyžiarskej zrážky v lyžiarskom stredisku Veľká Rača - Oščadnica, po ktorej zomrel osemročný Alex. Žilinský KS nevyhovel odvolaniu prokuratúry požadujúcej pre vinníka zrážky nepodmienečný trest odňatia slobody, ale zároveň zvýšil nemajetkovú ujmu pre každého z rodičov z približne 13.000 eur na 25.000 eur.



Tragédia sa odohrala na strmej zjazdovke v časti Lalíky. Podľa obžaloby Jakub v zjazdovom postoji na strmom lyžiarskom svahu neprispôsobil rýchlosť jazdy, nevenoval pozornosť situácii na svahu a zozadu vrazil do pred ním jazdiaceho Alexa, ktorý tu lyžoval so svojimi príbuznými z Trstína. Následky prudkej zrážky boli fatálne, popri množstve pomliaždenín utrpel Alex opuch mozgu a prerušenie krčnej miechy.



Jakub pred okresným súdom svoju vinu priznal a jeho advokát Ján Halagan upozornil, že zrážke predchádzala nešťastná súhra náhod na takmer prázdnom svahu. Aj s ohľadom na nedbanlivostné konanie obžalovaného mu prvostupňový súd vymeral dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na trojročnú skúšobnú dobu.



Voči tomuto verdiktu podala prokuratúra odvolanie s tým, že prípadný nepodmienečný trest odňatia slobody by napĺňal charakter generálnej prevencie a výstrahy pred nebezpečným správaním sa lyžiarov na svahoch. Odvolací súd sa však s týmto názorom nestotožnil. "Uloženie podmienečného trestu s trojročnou skúšobnou dobou spojenou s probačným dohľadom je dostatočnou prevenciou, aby sa obžalovaný nedopúšťal trestnej činnosti," zdôvodnil rozhodnutie sudca KS Žilina.



"Tak odvolací, ako aj prvostupňový súd zohľadnili, že obžalovaný nebol doteraz nikdy súdne trestaný. Oba súdy vyhodnotili zrážku lyžiarov ako mimoriadnu tragickú udalosť, ktorá sa stala len zhodou náhod tak na strane poškodeného, ako aj na strane obžalovaného," komentoval rozsudok obhajca Ján Halagan.



KS Žilina však zároveň vyhovel odvolaniu poškodených v otázke výšky nemajetkovej ujmy. Zatiaľ čo v pôvodnom rozsudku bol obžalovaný popri preplatení nákladov za pohreb povinný uhradiť každému z rodičov po približne 13.000 eur, odvolací súd túto sumu navýšil na 25.000 eur.