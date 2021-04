Bratislava 28. apríla (TASR) – Zmluva k nákupu vakcíny Sputnik V sa zverejní ešte v stredu. Po rokovaní vlády to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Zmluva má byť zverejnená v plnom rozsahu. Podľa Lengvarského je všetko pripravené tak, že podpíše súhlas so zverejnením. O používaní tejto očkovacej látky ho musia presvedčiť slovenskí odborníci, povedal.



So zverejnením zmluvy so Slovenskom o nákupe vakcín Sputnik V mala súhlasiť aj ruská strana, uviedol používateľský účet vakcíny Sputnik V na Twitteri. Na ten sa odvolal aj minister financií Igor Matovič (OĽANO).



O potrebe zverejnenia zmluvy hovorili prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) aj opozícia. Šéfka rezortu justície upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti.



Ministerstvo zdravotníctva SR ešte v utorok (27. 4.) informovalo, že 600 dávok vakcíny Sputnik V si ruská strana zo Slovenska odvezie na vlastnú kontrolu. Tá tak spravila v stredu ráno. Kontrola vakcín má trvať jeden mesiac a definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom u nás padne podľa rezortu zdravotníctva až po ukončení kontroly.



Slovensko si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.