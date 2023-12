D. Lipšic sa vzdá funkcie, ak vláda garantuje, že nezasiahne do ÚŠP

Bratislava 5. decembra (TASR) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa vzdá svojej funkcie, ak vláda verejne garantuje, že nezasiahne do postavenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a jeho prokurátorov. Uviedol to v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.



"Napriek zverejnenému a do Bruselu doručenému návrhu zákona, viacerí vládni predstavitelia v ostatných dňoch uviedli, že nie sú za zrušenie ÚŠP, a za jediný problém považujú pôsobenie mojej osoby na čele špeciálnej prokuratúry," povedal Lipšic.



Boj proti organizovanému zločinu a korupcii podľa neho nikdy nie je a ani nemôže byť postavený na jednej osobe. "Kľúčovú úlohu v boji proti najzávažnejšiemu zločinu, ktorý ničí právny štát, však zohrávajú moji kolegovia, prokurátori ÚŠP," podotkol Lipšic. Ako zdôraznil, zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry by malo negatívne následky pre celé Slovensko.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend vyhlásil, že urobí všetky potrebné kroky, aby špeciálny prokurátor Daniel Lipšic odišiel z Úradu špeciálnej prokuratúry. Nevyjadril sa, či zostane fungovať Špecializovaný trestný súd.