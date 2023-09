Čaputová v OSN: Vlani zahynulo v konfliktoch najviac ľudí od roku 1994

New York 20. septembra (TASR) - Minulý rok bolo vo svete zaznamenaných najviac úmrtí súvisiacich s konfliktmi od roku 1994. Výrazne k tomu prispela ruská invázia na Ukrajinu, ktorá prebieha už viac než 570 dní. Vo všeobecnej rozprave 78. zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) OSN v New Yorku to v stredu vyhlásila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Valné zhromaždenie vyzvala, aby sa sústredilo na primárny účel OSN, ktorým je obnova mieru.



Ako pokračovala, Rusko bombarduje ukrajinskú infraštruktúru a prístavy, odkiaľ by sa malo vyvážať obilie núdznym vo svete. Moskvu vyzvala, aby opätovne umožnila bezpečnú plavbu lodiam s ukrajinským obilím cez Čierne more.



"V rámci Valného zhromaždenia a Bezpečnostnej rady OSN nemôžeme tvrdiť, že sme za mier alebo globálnu potravinovú bezpečnosť, a zároveň zatvárať oči pred tými, ktorí ju podkopávajú," apelovala. Od Ruska ako stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN očakáva jasné kroky vedúce k mieru na Ukrajine.



Prezidentka SR v prejave tiež upozornila, že súčasné tempo znižovania emisií skleníkových plynov a opatrení na ich zmiernenie nezabráni nárastu globálnej teploty o 1,5 stupňa Celzia do roku 2100. Celosvetovo emisie totiž stále prekračujú ciele z parížskej dohody.



Ako zdôraznila, globálne emisie musia dosiahnuť svoj vrchol a začať klesať ešte pred rokom 2030. Vyzvala preto na okamžité kroky, ktoré sa podľa nej musia stať "naším spoločným a globálnym záväzkom".



"Uskutočniteľné, efektívne a nízkonákladové možnosti na zmiernenie a tlmenie dôsledkov klimatickej zmeny už existujú. Môžu urýchliť našu zelenú tranzíciu," skonštatovala prezidentka.



Účastníkov rozpravy informovala, že Slovensko v tomto smere už podniká konkrétne kroky: 85 percent elektriny vyrába s nulovými emisiami a v nasledujúcich siedmich rokoch použije päť percent HDP na dekarbonizáciu ekonomiky a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov. Do roku 2030 zníži emisie oproti roku 1990 o 55 percent.



V ďalšej časti prejavu upriamila pozornosť na sociálne médiá, umelú inteligenciu a ďalšie vznikajúce technológie, ktoré podľa nej môžu zosilniť všetky súčasné krízy, preto vyzvala na ich bezodkladnú demokratickú reguláciu.



"Technologický pokrok niekedy napreduje rýchlejšie ako vývoj ľudského myslenia a emócií. Rýchly rast platforiem sociálnych médií a s tým súvisiaca záplava dezinformácií a nenávistných prejavov je toho dôkazom," vysvetlila s tým, že dezinformácie podkopávajú dosiahnutie konsenzu a spoločnej vízie.