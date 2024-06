Drucker chce meniť sieť stredných škôl, malé by mohli fungovať spolu

Bratislava 4. júna (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) oznámil zámer optimalizovať sieť stredných škôl. Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi. Zdôraznil, že školy sa nebudú zatvárať. Do konca marca 2025 by mohli zriaďovatelia poslať konkrétne žiadosti o zmenu siete. V novom nastavení by školy mohli fungovať od septembra 2025. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.



