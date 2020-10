Formulár na pomoc kreatívnemu priemyslu vyplnilo zatiaľ 1708 ľudí

Bratislava 13. októbra (TASR) – Od spustenia elektronického formulára Ministerstva kultúry SR, ktorého cieľom je zistiť reálny počet aktérov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, vyplnilo žiadosť len 1708 subjektov, ďalších 5399 bolo neúplne vyplnených. Na tlačovom brífingu to oznámila šéfka rezortu Natália Milanová (OĽANO).upozornila v súvislosti s registráciou, ktorá trvá od 9. do 19. októbra.Apelovala preto na všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, aby sa do termínu registrovali.zdôraznila ministerka.dodala.Pripomenula, že pri vypĺňaní formulára aj na prípadné otázky je k dispozícii do 19. októbra call centrum Ministerstva kultúry.upozornila.Prípadné predĺženie registrácie považuje Milanová za problematické vzhľadom na ďalšie potrebné legislatívno-administratívne procesy pri čo najrýchlejšom poskytnutí pomoci.