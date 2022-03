J. Naď: Na Slovensko prichádzajú prvé jednotky so systémom Patriot

Bratislava 20. marca (TASR) - Na Slovensko postupne prichádzajú prvé jednotky, ktoré majú na starosti rozmiestnenie systému protivzdušnej obrany Patriot. Proces bude pokračovať aj v ďalších dňoch. Systém bude dočasne umiestnený na leteckej základni Sliač. Na sociálnej sieti to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Dodal, že systém Patriot nie je náhradou za starý ruský systém S-300, ale ide o ďalší prvok na obranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky.



"Ďalšie priestory nasadenia sú aktuálne konzultované s odborníkmi na spôsobilosti systému Patriot tak, aby ochranný dáždnik pokrýval čo najväčšie územie SR vrátane nami stanovených prioritných cieľov na ochranu," priblížil minister. Zároveň sa poďakoval za dodanie systému Nemecku a Holandsku.



Šéf rezortu zopakoval, že systém Patriot nie je náhradou za systém protivzdušnej obrany S-300. "Systém S-300 sa však vzhľadom na jeho vek, technický stav, nedostačujúce spôsobilosti a tiež faktickú závislosť na Ruskej federácii, ktorá po je nevyprovokovanej agresii na Ukrajine pre akúkoľvek vojenskú spoluprácu absolútne neprijateľná, budeme snažiť v budúcnosti nahradiť iným systémom, ktorý by bol plne kompatibilný s našimi spojencami a zaistil by vyššiu obranyschopnosť Slovenskej republiky," potvrdil Naď.



Nemecko a Holandsko poskytli Slovensku systém Patriot v rámci úsilia NATO o posilnenie východného krídla Aliancie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) má na Slovensku pôsobiť do 2100 vojakov členských krajín NATO.



Minister obrany SR tento týždeň potvrdil, že Slovensko je ochotné odovzdať svoj systém protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine, avšak iba vtedy, ak bude mať náhradu. Zdôraznil potrebu zbaviť sa závislosti od ruskej techniky.