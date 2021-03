Na Slovensku potvrdili 7 prípadov juhoafrickej mutácie koronavírusu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 7. marca (TASR) - Na Slovensku potvrdili prvých sedem prípadov juhoafrickej mutácie nového koronavírusu. Potvrdené boli vo vzorkách z viacerých miest krajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.priblížila Eliášová.V Bratislave boli identifikovaní traja ľudia. Dvaja muži pricestovali z Ukrajiny, žena sa nakazila na Slovensku. V okrese Stará Ľubovňa vyšla pozitívna vzorka na túto mutáciu vírusu mužovi, ktorý sa vrátil z Nemecka, v okrese Dolný Kubín boli pozitívni muž a žena, ktorí necestovali. Z Banskobystrického okresu vyšli pozitívne vzorky 23-ročnej žene, ktorá pricestovala zo Zanzibaru.zdôraznila Eliášová.Na prípady upozorňoval už v piatok (5. 3.) opozičný politik Richard Raši (Hlas-SD), ministerstvo zdravotníctva vtedy informácie nepotvrdilo.Variant 501Y.V2 po prvý raz zaznamenali v decembri 2020 v Juhoafrickej republike (JAR). Na základe predbežných štúdií sa aj ten rýchlejšie šíri, takisto sa však zatiaľ nepotvrdilo, že by spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia COVID-19. Je nebezpečný v tom, že umožňuje pôvodcovi covidu čiastočne obísť odpoveď imunitného systému napadnutého človeka. Či budú vakcíny účinné voči mutáciám nového koronavírusu, nie je v tejto chvíli úplne jednoznačné.Vyskytuje sa vo vyše 30 krajinách. Šíri sa aj v rakúskom Tirolsku, prvé prípady zaznamenali aj Česko, Maďarsko a Poľsko.Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR už pred časom vyzval ľudí, aby neriskovali a dôsledne zvažovali nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia. "" zdôraznila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Pripomenula tiež, že po príchode zo zahraničia sa treba riadiť postupmi, ktoré sú zverejnené vo vyhláške ÚVZ SR. Úrad zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa správajú zodpovedne a obozretne.Pred exotickými dovolenkami v zahraničí dôrazne varuje Slovákov aj konzílium odborníkov. Odborníci poukazujú na to, že počet osôb, ktoré sa novým koronavírusom infikujú na dovolenkách, stále rastie. Zdôrazňujú, že sa tým zvyšuje riziko zavlečenia nových nebezpečných mutácií. Za mesiace február a marec bolo na Slovensko importovaných 35 pozitívnych prípadov, najviac z Egypta, Tanzánie či Maldív. Medzi krajinami sú aj Spojené arabské emiráty.