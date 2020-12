Prezidentke podali vakcínu proti koronavírusu

Bratislava 27. decembra (TASR) – Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa v nedeľu predpoludním začalo aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Ako prvej podali vakcínu prezidentke Zuzane Čaputovej, nasledovali viacerí členovia vlády a Národnej rady SR. V nedeľu majú očkovať zdravotníkov v prvej línii, a tiež niektorých členov kritickej infraštruktúry. Prezidentka označila príchod vakcíny a začiatok očkovania za najlepšiu správu, ktorá prišla v súčasnom zložitom období. Priznala, že chápe obavy verejnosti z masovej vakcinácie. Povedala, že takisto sa týmito obavami zaoberala.uviedla a vyzvala, aby ľudia takisto verili odborníkom. Svoju prítomnosť, rovnako tak prítomnosť zástupcov vlády a Národnej rady SR na začiatku oficiálneho očkovania, označila za výrazný komunikát smerom k verejnosti, že očkovanie je spôsobom, ako stabilizovať situáciu a vrátiť život do normálu.Samotnú vakcináciu označila po zákroku za rýchlu a bezproblémovú. Prítomnosť členov najvyšších štátnych orgánov, ktorí sa nechali očkovať medzi prvými, chápe ako krok pre posilnenie dôvery verejnosti v očkovanie. Čaputová verí, že začiatok očkovania je vykročením do lepšieho obdobia.uviedla.Medzi prvými zaočkovanými bol aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, taktiež podpredsedovia parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) či Gábor Grendel (OĽANO).Po očkovaní sú aj členovia vládneho kabinetu – ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO), minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), minister práce, sociálnych a vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), či minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). V nedeľu majú ďalej očkovať zdravotníkov v prvej línii, a tiež niektorých členov kritickej infraštruktúry.Šefčovič ocenil jednotný postup Európskej únie pri vývoji a distribúcii vakcíny.zdôraznil.Takisto verí, že osobný príklad štátnických a politických špičiek jednotlivých krajín pomôže posilniť dôveru vo vakcináciu.uviedol.Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) zvýraznil, že vakcinácia je kľúčový spôsob, ako zastaviť pandémiu.zdôraznil. Takisto nabádal k dôvere hlasu odborníkov.Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) verí, že nedeľa dáva ľuďom nádej, že jar prinesie pozitívnu zmenu a v lete sa budú môcť ľudia vrátiť k normálnemu životu.V nedeľu sa má začať očkovať vo všetkých krajinách Európskej únie, a to vakcínou Comirnaty. Slovensko má kontrahovaných 18 miliónov kusov, v sobotu prišlo prvých 9750 dávok. Prvým Slovákom, ktorý vakcínu dostal, bol infektológ a odborník na tropickú medicínu profesor Vladimír Krčméry.Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 ráta s preočkovaním 3,3 milióna obyvateľov SR, postupne v štyroch fázach. V tej prvej budú očkovaní zdravotníci a pracovníci, ktorých výkon práce súvisí s poskytovaním zdravotnej či sociálnej starostlivosti, rovnako by mali byť medzi prvými zaočkovanými aj zamestnanci kritickej infraštruktúry a silových zložiek.Vakcína sa podáva do ramena, v dvoch dávkach s odstupom 21 dní. Je určená pre dospelých a dospievajúcich od 16 rokov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozornil, že najčastejšie nežiaduce účinky po očkovaní danou vakcínou sú zvyčajne mierne a krátkodobé. Patria medzi ne bolesť a začervenanie v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, zimnica a horúčka.