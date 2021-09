Pellegrini stiahol návrh na odvolanie Kolíkovej, žiada demisiu Hegera

Bratislava 16. septembra (TASR) – Nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini stiahol návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii. Tvrdí, že vzhľadom na závažnú situáciu v bezpečnostných zložkách je zbytočné odvolávať jedného člena vlády. Vyzval na demisiu premiéra Eduarda Hegera. Avizoval, že jeho poslanci začnú so zberom podpisov na iniciovanie schôdze s cieľom odvolať predsedu vlády.



„Jediným riešením tejto situácie je, aby zo svojho postu odstúpil predseda vlády, a tým celá vláda," uviedol Pellegrini s tým, že obratom začínajú zbierať podpisy pod návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády. Návrh chce bezprostredne po vyzbieraní potrebných 30 podpisov poslancov podať do NR SR.



Tvrdí, že premiér mal informácie o závažnosti situácie v silových zložkách a o podozreniach z marenia vyšetrovaní, preto zvolal aj stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS), no následne nekonal a manipulovanie pokračovalo.



Odvoláva sa na uniknuté dokumenty, v ktorom sa opisujú dôvody obvinenia vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).



„To sa nedalo čítať. To bol jeden hnus," uviedol Pellegrini. Tvrdí, že v jednotlivých odposluchoch sa píše o tom, ako si „partia ľudí hovorí, koho dá dolu", ako vykonštruovať obvinenia, „našiť niekomu" korupciu, aby to riešila špeciálna prokuratúra a jej vedenie. Pellegrini si nemyslí, že toto všetko bolo z hlavy samotných vyšetrovateľov. Vyzval ich, aby vypovedali o tom, kto im pokyny dával.



Podľa neho aj o tomto s najväčšou pravdepodobnosťou vedeli vysoké politické špičky, vrátane ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Naznačil, že niekto zhora k tomu zrejme dával pokyn. V odvolávaní Kolíkovej či Mikulca preto nevidí zmysel.