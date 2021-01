Premiér: Počas skríningu bolo pozitívnych 1,2 percenta ľudí

Bratislava 27. januára (TASR) – Do skríningového plošného testovania na ochorenie COVID-19 v termíne od 18. do 26. januára sa zapojilo 2 949 017 ľudí. Pozitívny výsledok malo 36 547 z nich, čo predstavuje 1,24 percenta. Premiér Igor Matovič o tom informoval v stredu po zasadnutí ústredného krízového štábu. Zhodnotil, že oproti minuloročnému celoplošnému testovaniu v novembri sa situácia z hľadiska percenta pozitívnych zhoršila.



Testovanie sa zopakuje podľa premiéra v okresoch, ktoré dosiahli pozitivitu vyššiu ako 1,01 percenta. Oproti predbežným výsledkom by sa teda testovanie nemalo opakovať napríklad v Bratislave a Kežmarku, naopak, druhé kolo má byť vo Zvolene a Dolnom Kubíne.



„Táto intervencia bola nevyhnutná a potrebná," skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Poznamenal, že čísla napriek platnému lockdownu neklesajú. Verí, že efekt testovania sa prejaví aj v poklese počtov ľudí v nemocniciach a mŕtvych.



Premiér vyzval aj ľudí s negatívnym výsledkom, aby boli naďalej opatrní. Poďakoval samosprávam a všetkým zložkám, ktoré pomáhali s organizáciou testovania.



Ako priblížil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), témami zasadnutia ústredného krízového štábu boli aj možné úpravy COVID automatu, otázka otvárania škôl, spoločný postup členských štátov v boji s pandémiou a novými typmi mutácií nového koronavírusu, ale aj pri súvisiacich témach, ako sú koordinácia voľného pohybu po Európe či očkovacie certifikáty.