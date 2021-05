Premiér: Rokovanie v SIS sa netýkalo Vladimíra P.

Bratislava 21. mája (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) odmieta špekulácie, že by sa pondelkové (17. 5.) rokovanie najvyšších ústavných činiteľov a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu na pôde Slovenskej informačnej služby (SIS) týkalo jej obvineného bývalého šéfa Vladimíra P. či iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách. Heger nevylučuje takéto pracovné stretnutia aj v budúcnosti.



Vláda podľa premiéra presadzuje zákonnosť, spravodlivosť a poriadok. "Držíme sa kréda, ktoré sme občanom sľúbili, že pred zákonom sme si všetci rovní a pre nikoho neplatia žiadne výnimky. Presne v tomto duchu a s týmto cieľom sa na pôde SIS uskutočnilo pondelkové pracovné stretnutie," skonštatoval.



Rokovanie označil predseda vládneho kabinetu za prospešné a nevylučuje, že sa obdobný formát takýchto stretnutí uskutoční aj v budúcnosti. Boj s organizovaným zločinom a korupciou, ktorá podľa Hegera zapustila na Slovensku hlboké korene, si vyžaduje, aby každá štátna inštitúcia dôsledne plnila svoje úlohy vymedzené zákonom. "Taktiež, aby vedúci predstavitelia v týchto inštitúciách v súlade so svojimi kompetenciami navzájom spolupracovali," podotkol.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa na rokovaní taktiež zúčastnila, sa vo štvrtok (20. 5.) dištancovala od medializovaných tvrdení o obsahu stretnutia ústavných činiteľov v sídle SIS. Predmetom stretnutia podľa nej nebol prípad Vladimíra P. a ani žiadne iné prípady, ktoré aktuálne riešia orgány činné v trestnom konaní.



Na stretnutí na pôde SIS sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra P.



Opozícia žiada vysvetliť toto "tajné stretnutie". Strana Smer-SD chce iniciovať aj mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR, na ktorej by mal premiér vysvetliť stretnutie predstaviteľov štátu v SIS. Smer-SD hovorí o rozklade právneho a demokratického štátu i o ovplyvňovaní vyšetrovania viacerých káuz.