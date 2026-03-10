Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident: Krajina potrebuje inštitút stavu ohrozenia

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini (uprostred), náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko a vpravo minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pózujú po tlačovej konferencii na tému " Aktuálna bezpečnostná situácia, pripravenosť OS SR a stav revízie strategických plánov OS SR" v Bratislave 10. marca 2026. Foto: TASR - Jakub Popelka

Prezident upozornil, že na takúto úpravu by bola potrebná zmena Ústavy SR, čo znamená zhodu naprieč politickým spektrom.

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenská republika potrebuje legislatívne zaviesť inštitút stavu ohrozenia, vďaka ktorému by vláda mohla využiť kapacity Ozbrojených síl (OS) SR aj v prípade mieru, ak by bola krajina čímkoľvek ohrozená. Na tlačovej konferencii to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini s tým, že na utorkovom stretnutí s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a náčelníkom Generálneho štábu OS SR Danielom Zmekom sa na tejto potrebe zhodli. Prezident upozornil, že na takúto úpravu by bola potrebná zmena Ústavy SR, čo znamená zhodu naprieč politickým spektrom.

