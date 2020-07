Prezidentka akceptovala žiadosť J.Čižnára,vo funkcii skončí 10.augusta

Bratislava 24. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová akceptovala oficiálnu žiadosť generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára o uvoľnenie z funkcie. Funkcia mu zanikne k 10. augustu. Až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom ho nahradí prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková. Pre TASR to uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Hlava štátu sa stretla s generálnym prokurátorom začiatkom týždňa. Následne ju Čižnár oficiálne požiadal o uvoľnenie z funkcie, prezidentka to akceptovala. "V súlade so zákonom sa s pánom Čižnárom dohodli na zániku jeho funkcie k 10. augustu. V plnom rozsahu jeho práv a povinností bude túto funkciu od 11. augusta až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom vykonávať prvá námestníčka generálneho prokurátora pani Viera Kováčiková," informoval hovorca Čaputovej.



Sedemročné funkčné obdobie Jaromíra Čižnára sa skončilo 17. júla. Jeho nástupcu parlament zatiaľ nevolil. Podľa zákona mohol Čižnár stáť na čele generálnej prokuratúry, kým nepríde nový šéf prokurátorov. Parlament aktuálne schválil zmeny vo výbere generálneho prokurátora. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) hovoril, že by voľbu mohol vyhlásiť na jeseň.



Čižnára 18. júna 2013 zvolilo v tajnej voľbe 82 poslancov Národnej rady (NR) SR. Následne ho 17. júla vymenoval do funkcie prezident SR Ivan Gašparovič. Od vzniku SR je v poradí šiestym generálnym prokurátorom SR.