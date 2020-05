Prezidentka udelila milosť žene odsúdenej za vymeškané hodiny detí

Bratislava 12. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila v utorok milosť 41-ročnej žene A. B., ktorú opakovane odsúdili za spáchanie trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže, a to za vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny detí. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu aj extrémne zložitú sociálnu situáciu v rodine a skutočnosť, že odsúdená bola obeťou domáceho násilia.



"Prezidentka odpustila A. B. z trestu odňatia slobody vo výmere sedem mesiacov jeho nevykonaný zvyšok a zároveň odsúdenej odpustila dva tresty odňatia slobody vo výmere dva roky, ktorých výkony boli súdom podmienečne odložené," uvádza sa v stanovisku Čaputovej.



Matka 11 detí sa dostala do ťažkej životnej situácie po tom, ako stratila bývanie, v ktorom žila s druhom, ktorý ju pod vplyvom alkoholu týral. O deti sa riadne starala. Keďže však ako samoživiteľka rodiny pracovala na 12-hodinové zmeny, nedokázala zabezpečiť, aby jej školopovinné deti riadne navštevovali základnú školu.



Za spáchanie iných trestných činov žena v minulosti odsúdená nebola. Školská dochádzka detí sa postupne zlepšila, v tomto školskom roku nemajú takmer žiadne neospravedlnené vymeškané vyučovacie hodiny.



Po nástupe na výkon trestu sa o maloleté deti striedavo starali ich plnoletí súrodenci.