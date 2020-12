Prezidentka: Vakcína je najlepšou cestou, ako sa z pandémie dostať von

Bratislava 27. decembra (TASR) – Vakcína je najlepšou cestou, ako sa z ťažkej situácie, spôsobenej pandémiou COVID-19, dostať von. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla pred začiatkom nedeľňajšieho očkovania na pracovisku Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove.



Prezidentka označila príchod vakcíny a začiatok očkovania za najlepšiu správu, ktorá prišla v súčasnom zložitom období.Priznala, že chápe obavy verejnosti z masovej vakcinácie. Povedala, že takisto sa týmito obavami zaoberala.



„Na otázky, ktoré vznikajú, som sa snažila počúvať hlasy odborníkov, ich argumenty, vysvetlenia," uviedla a vyzvala, aby ľudia takisto verili odborníkom. Svoju prítomnosť, rovnako tak prítomnosť zástupcov vlády a Národnej rady SR na začiatku oficiálneho očkovania, označila za výrazný komunikát smerom k verejnosti, že očkovanie je spôsobom, ako stabilizovať situáciu a vrátiť život do normálu.



Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) zvýraznil, že vakcinácia je kľúčový spôsob, ako zastaviť pandémiu. „Očkovanie je aktom zodpovednosti voči sebe, no najmä voči druhým, prejav ohľaduplnosti voči našim rodičom a starým rodičom, ktorí sú riziku ochorenia a jeho následkom najviac vystavení," zdôraznil. Takisto nabádal k dôvere hlasu odborníkov.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) verí, že nedeľa dáva ľuďom nádej, že jar prinesie pozitívnu zmenu a v lete sa budú môcť ľudia vrátiť k normálnemu životu.