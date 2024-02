Čaputová zváži postup,aby novela Trestného zákona nenadobudla účinnosť

Bratislava 8. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby novela Trestného zákona nenadobudla účinnosť. Jej prijatie v parlamente označila za zlú správu pre Slovensko a všetkých jeho občanov. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



"Považujem za neakceptovateľné, aby sa takéto závažné zmeny v trestnej politike štátu diali bez riadneho legislatívneho procesu. Náš právny poriadok pripúšťa skrátené legislatívne konanie iba ako výnimočný nástroj, a to len za podmienky, že je prítomný aspoň jeden z dôvodov uvedený zákonom. Som presvedčená, že v tomto prípade žiadny takýto dôvod neexistoval," uviedla hlava štátu v stanovisku.



Mrzí ju, že koaliční poslanci nevypočuli hlasy verejnosti a odbornej obce a nestiahli materiál z rokovania. Novela v oblasti trestného práva pripravená bez odbornej oponentúry môže podľa jej slov spôsobiť celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou.



Prezidentka upozornila na to, že návrh sa na poslednú chvíľu menil rozsiahlymi pozmeňujúcimi návrhmi, aj tesne pred jeho schvaľovaním v parlamente. "Na jeho príprave sa podieľali a za zmeny hlasovali aj poslanci, ktorým táto novela zlepší ich procesné postavenie v prebiehajúcich trestných konaniach, čo rovnako považujem za neprípustné," uzavrela.



Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR vo štvrtok večer. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.