Matovič chce ústavnú väčšinu, vylúčil z povolebných rokovaní Smer-SD

Bratislava/Trnava 1. marca (TASR) - Líder OĽaNO Igor Matovič vylúčil z povolebných rokovaní Smer-SD. S mafiou sa podľa jeho slov nevyjednáva. Reagoval tak na vyjadrenie volebného lídra Smeru-SD Petra Pellegriniho, ktorý nevylúčil, že by bol ochotný hovoriť s OĽaNO o prípadnej spolupráci. Na tlačovej konferencii povedal aj to, že zo Slovenska chce krajinu, ktorá sa postará o chudobných a slabých, kde si budú ľudia rovní a nebude prekvitať extrémizmus.



Líder OĽaNO na spoluprácu osloví aj Kollára



Líder OĽaNO Igor Matovič chce spolupracovať aj so Sme rodina, hoci predbežné neoficiálne výsledky dávajú šancu na vytvorenie vlády aj bez hnutia Borisa Kollára. Matovič chce totiž v parlamente ústavnú väčšinu, teda aspoň 90 hlasov. Tá je podľa jeho slov potrebná na nevyhnutné zmeny, napríklad aj v justícii. Matovič na tlačovej konferencii tiež oznámil, že Kollára na spoluprácu osloví.



