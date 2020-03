Celé vedenie SNS položí na sneme svoje funkcie, vyhlásil A. Danko

Bratislava 1. marca (TASR) - Vedenie Slovenskej národnej strany (SNS) po neúspechu v sobotných (29.2.) parlamentných voľbách položí svoje funkcie na straníckom sneme. Na nedeľnej tlačovej konferencii to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko.



"V priebehu mesiaca-dvoch bude spomínaný snem," uviedol Danko s tým, že strana sa musí najskôr vysporiadať smerom dovnútra. Šéf SNS neuviedol, či odchádza z politiky, alebo sa bude o funkciu predsedu opätovne uchádzať.



Danko dodal, že strana prijíma s plnou pokorou výsledok parlamentných volieb. SNS v nich dosiahla podľa predbežných výsledkov 3,16 percenta hlasov a ostala tak pred bránami parlamentu. Danko pripomenul, že to nie je prvýkrát, čo sa strana nedostala do parlamentu a verí, že značka SNS prežije.



Na tlačovej konferencii sa Danko tiež poďakoval koaličným partnerom.