Piatok 5. september 2025
Zelenskyj: Bolo by správne, aby bola SR v novom systéme bezpečnosti

Na snímke zľava ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a slovenský premiér Robert Fico počas privítania pred ich stretnutím v ukrajinskom meste Užhorod v piatok 5. septembra 2025. Foto: TASR - Úrad vlády SR

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí s premiérom SR Robertom Ficom vyhlásil, že ruský plyn a ropa nemajú žiadnu budúcnosť.

Autor TASR
Užhorod 5. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pri Užhorode vyhlásil, že by bolo správne, aby SR bola súčasťou nového bezpečnostného systému. Uviedol to v súvislosti s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré jej plánuje po uzavretí mieru poskytnúť tzv. koalícia ochotných, informuje TASR.

Zelenskyj na tlačovej konferencii vyhlásil, že s Ficom hovoril o štvrtkovej diskusii lídrov koalície ochotných s prezidentom USA Trumpom. „Pracujeme s našimi partnermi a myslíme si, že bolo by správne, aby Slovensko tiež bolo súčasťou tohto nového bezpečnostného systému,“ vyhlásil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident zdôraznil, že sa s Ficom na Ukrajine stretol prvýkrát. Je podľa neho dôležité, že spolu vedú dialóg a vyzval na pokračovanie pragmatickej spolupráce so Slovenskom na úrovni ministrov aj inštitúcií, nie iba lídrov. Poďakoval sa za to, že SR podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii.

Zelenskyj tiež zdôraznil, že ruská ropa a ruský plyn nemajú žiadnu budúcnosť. Poukázal pri tom na postoj súčasnej vlády USA k dodávkam ruských energií do Európy. „Sme pripravení zabezpečiť energetickú stabilitu pre Slovensko, aj pre iných partnerov a chceme mať spoločné projekty. Máme jediný princíp, nie ruským energetickým zdrojom,“ deklaroval Zelenskyj.

