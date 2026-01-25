< sekcia Slovensko
Brijáková: Zákaz sociálnych sietí nenaučí deti premýšľať o rizikách
Poukázala na to výskumná pracovníčka Annamária Brijáková.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Zákaz sociálnych sietí nenaučí deti kriticky premýšľať o rizikách, ktoré sú na internete prítomné, a tým si budovať vlastnú odolnosť. Poukázala na to výskumná pracovníčka Annamária Brijáková. Víta, že o zákaze sa hovorí, no ide podľa nej iba o podporné opatrenie. Pozornosť upriamila aj na možnosť obísť každý zákaz.
S cieľom zlepšenia duševného zdravia apelovala na šírenie osvety o tom, ako sociálne siete fungujú a aké riziká hrozia pri ich používaní, špeciálne v prípade detí a dospievajúcich. „Týka sa to rodičov, pedagógov a pracovníkov s mládežou, ktorí by v tejto problematike mali byť efektívne, pravidelne informovaní a vzdelávaní. Ako najlepšiu prevenciu, ktorá je podporená výskumami, považujem otvorenú komunikáciu a sprevádzanie detí v online svete, a teda tzv. rodičovskú mediáciu,“ uviedla pre TASR.
Zároveň skonštatovala, že zakázať sociálne siete, resp. dosiahnuť, aby sa deti na tieto platformy nedostali, je technologicky úplne nemožné, keďže existujú spôsoby, ako ich obísť. Ako podotkla, to sa ukazuje aj na príklade krajín, kde je zákaz sociálnych sietí už v platnosti. „Určite je dôležité sociálne siete regulovať, avšak nespoliehala by som sa na to, že zákaz vyrieši problémy, ktoré deti v online prostredí zažívajú. Už teraz majú niektoré sociálne siete nastavené limity ich používania pre deti do veku 14 rokov, čo považujem za rozumnú hranicu,“ dodala Brijáková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pre TASR.
Ministerstvo informatizácie pracuje na návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore. Prezident SR Peter Pellegrini vo svojom novoročnom príhovore vyjadril nádej, že vláda spraví konkrétne kroky pri realizácii jeho návrhu, aby sa „pred zlom“ zo sociálnych sietí oveľa výraznejšie chránili deti a mladiství, a to aj za cenu obmedzenia prístupu k týmto sieťam do určitého veku ich života.
