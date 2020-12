Británia umožňuje študentom z EÚ študovať na VŠ za rovnakých podmienok

Bratislava 18. decembra (TASR) - Oblasť vysokého školstva je plne v rukách národných štátov, a teda nesúvisí priamo s členstvom krajiny v EÚ. Spojené kráľovstvo v súčasnosti umožňuje študentom z krajín EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko - študovať na britských vysokých školách (VŠ) a univerzitách za rovnakých podmienok, aké majú domáci študenti. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s brexitom.



Týka sa to predovšetkým poplatkov za štúdium, ako aj ľahšieho prístupu k študentským pôžičkám. "Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začínajú štúdium v akademickom roku 2018/2019 alebo 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti, a to bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ," poznamenal rezort školstva. Ako tvrdí, z dlhodobého hľadiska je možné, že študenti z EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým, aké už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (mimo EÚ a EZVO).



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prinieslo na svojom webe základné informácie vo vzťahu k brexitu na jednotlivých úrovniach vzdelávania a tiež v otázke uznávania dokladov o vzdelaní a programe Erasmus+.



REZORT ŠKOLSTVA: Pozícia Spojeného kráľovstva sa v programe Erasmus+ zatiaľ meniť nebude



V zmysle dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie vyplýva, že pozícia Spojeného kráľovstva sa v programe Erasmus+ v súčasnej fáze programu meniť nebude. Všetky prebiehajúce projekty budú pokračovať a realizovať svoje aktivity bez obmedzení až do svojho ukončenia. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Rezort školstva uvádza, že pri mobilitných projektoch v rámci Erasmus+ nedôjde k prerušeniu aktivít naplánovaných so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa bude naďalej zúčastňovať v aktuálne trvajúcich programoch (2014 – 2020). "Projekty, ktoré budú schválené v rámci poslednej výzvy 2020 v programovom období 2014 – 2020 a v ktorých budú vystupovať organizácie zo Spojeného kráľovstva ako partnerské, budú rovnako prebiehať bez obmedzení až do svojho ukončenia," dodal rezort školstva.



Študenti, ktorí chcú absolvovať v Spojenom kráľovstve pracovnú stáž Erasmus+, musia požiadať o vízum 5. úrovne (T5) s výnimkami, ktoré stanovuje vláda Spojeného kráľovstva. "Účasť a pozícia Spojeného kráľovstva v budúcom programe Erasmus+ 2021 – 2027 ostáva naďalej predmetom jednaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom," dodal rezort školstva.