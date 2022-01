Briti odišli z EÚ, Moskvu ovládli hamburgery

Bratislava 31. januára (TASR) – Pred dvoma rokmi sa zavŕšil projekt známy pod názvom brexit. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska oficiálne a definitívne vystúpilo z Európskej únie.





Rakúsky hudobný skladateľ FRANZ SCHUBERT po sebe zanechal tisícku diel, napriek tomu sa počas svojho krátkeho života nedočkal slávy. Istý čas pôsobil v Želiezovciach. Narodil sa 31. januára 1797, zomrel ako 31-ročný. Jeho romantické skladby a piesne nás sprevádzajú dodnes.





Svetoznámy americký spisovateľ dobrodružných románov ZANE GREY sa narodil v roku 1872, niektoré zdroje uvádzajú ako rok narodenia 1875. Dátum 31. január je však istý.





Jeho mladší kolega, americký spisovateľ NORMAN MAILER, je autorom známych románov ako napríklad Nahí a mŕtvi, Americký sen, Katova pieseň. Narodil sa pred 99 rokmi.





Film Pokánie patril k umeleckým dielam, ktoré aj slovenským divákom otvárali oči a približovali hrôzy stalinizmu. Gruzínsky filmový režisér TENGIZ JEVGENIEVIČ ABULADZE ho nakrútil v roku 1984, teda hlboko v ére komunizmu. Narodil sa pred 98 rokmi.





Pred 84 rokmi sa narodila BEATRIX I., holandská kráľovná. Trón prebrala v roku 1980 od svojej matky, kráľovnej Juliany.





Študent a účastník slovenského povstania v roku 1848 VILIAM ŠULEK sa narodil 31. januára 1825. V roku 1848 ho popravili.





1964 - Bývalý hokejista OTO HAŠČÁK, reprezentant Česko-Slovenska aj Slovenska, dnes oslavuje 58. narodeniny.





Pred 38 rokmi chirurg Pavel Firt uskutočnil v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny prvú úspešnú transplantáciu srdca v Československo. Pacient žil s transplantovaným srdcom 13 rokov.





Pred 60 rokmi zomrel azda najznámejší český filmový komik, herec VLASTA BURIAN. Rozosmieval milióny divákov na Slovensku i v Česku, posledné roky svojho života však prežíval mimoriadne trpko – vzhľadom na obvinenie z kolaborácie s nacistami, ktoré sa neskôr ukázalo ako nepodložené. Filmy Anton Špelec ostrostřelec, U pokladny stál, Ducháček to zařídí, či Byl jednou jeden král, stále bavia divákov.





Fanúšikovia dnes môžu k 41. narodeninám gratulovať oslávencovi, ktorým nie je nik iný, než americký spevák a herec JUSTIN RANDALL TIMBERLAKE.





Pred 61 rokmi sa šimpanz Ham stal prvým živým tvorom, ktorého poslali do vesmíru Američania.





Oveľa ďalej bol výskum vesmíru pred osemnástimi rokmi, kedy prieskumné vozidlo Opportunity úspešne opustilo pristávací modul a zišlo na povrch Marsu.





Mužské meno Emil má latinský pôvod a v preklade znamená "horlivý", "pracovitý".





A pozor, v Moskve pred 32 rokmi otvorili prvú reštauráciu McDonald's.





Možno nie každý vie, že budova Slovenského rozhlasu v Bratislave je národnou kultúrnou pamiatkou, a to už 4 roky.