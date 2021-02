Britská mutácia koronavírusu sa potvrdila na 74 percentách vzoriek

Bratislava 5. februára (TASR) – Britský variant nového koronavírusu sa potvrdil v 74 percentách vzoriek preverovaných Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Celkovo bolo RT-PCR metódou na prítomnosť nového typu mutácie preverených 1962 klinických vzoriek. V piatok to po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Premiér Igor Matovič povedal, že pretestované boli všetky vzorky, ktoré boli identifikované v stredu (3. 2.) ako pozitívne špeciálnym testom, ktorý je určený len na britskú mutáciu. "Je to po celom Slovensku," reagoval na výsledky premiér.



"Britskí vedci dokázali, že pokiaľ by bola prevalencia alebo množstvo tohto kmeňa v populácii 100 percent, tak reprodukčné číslo pri použití najtvrdších karanténnych opatrení je 1,2," povedal Krajčí s tým, že na Slovensku sa v rámci tohto typu pohybuje reprodukčné číslo okolo 1.



Pri každom uvoľnení opatrení to podľa neho môže spôsobiť explóziu nových infikovaných prípadov. Najzávažnejšia situácia je podľa jeho slov na západnom Slovensku, kde bola potvrdená takmer v 100 percentách v Trnave. Najlepšie je na tom Žilinský kraj, ktorý má incidenciu necelých 50 percent. Komentoval, že tento tip postihuje najmä strednú časť populácie.



Podľa jeho slov ide o veľmi vysoké číslo. V testovaní na prítomnosť britskej mutácie sa bude naďalej pokračovať, dodal Krajčí.