Británia spúšťa informačnú kampaň pre Britov žijúcich na Slovensku

Bratislava 31. júla (TASR) – Britské ministerstvo zahraničných vecí spúšťa informačnú kampaň pre britských občanov žijúcich na Slovensku ako aj v iných štátoch Európy. Kampaň obsahuje informácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia ich práv po skončení prechodného obdobia 31. decembra tohto roka. TASR o tom informovala Monika Holečková z britskej ambasády v Bratislave.



"Ochrana práv občanov Spojeného kráľovstva je našou absolútnou prioritou. Preto poskytujeme poradenstvo a ubezpečenia našim občanom, aby mali všetky informácie, ktoré potrebujú," povedal britský veľvyslanec na Slovensku Andy Garth. Dodal, že Briti na Slovensku by mali navštíviť stránku o pobyte Living in Slovakia, kde je uvedený návod, čo musia urobiť. Okrem toho tam nájdu dôležité informácie o pobyte, zdravotnom systéme, pasoch a vodičských preukazoch.



Občania Spojeného kráľovstva žijúci na Slovensku podľa Holečkovej dostanú informáciu o konkrétnych krokoch, ktoré musia vykonať, aby si zachovali svoje práva a prístup k službám v Slovenskej republike. "Tieto sa týkajú pobytu, systému zdravotnej starostlivosti, vodičských preukazov a pasov," spresnila. Britská ambasáda v Bratislave okrem iného pokračuje v širokom spektre aktivít zameraných na informovanie britských občanov na Slovensku aj v partnerstve s IOM Slovensko.



Holečková ďalej spomenula, že britská vláda ešte vlani oznámila grantovú schému pre mimovládne organizácie vo výške takmer troch miliónov libier určenú na poskytnutie praktickej pomoci pre skupiny občanov, ktorí by mohli mať problém pri vypĺňaní žiadosti registrácie na pobyt. "Sú to napríklad ľudia, ktorí majú problém s mobilitou, sú telesne postihnutí alebo seniori," doplnila s tým, že tieto skupiny môžu potrebovať pomoc pri administratívnych krokoch spojených s koncom prechodného obdobia.



Informačná kampaň bude prebiehať na viacerých kanáloch vrátane sociálnych sietí, digitálnych médií aj v tlači. Bude nabádať k podniknutiu potrebných krokov nevyhnutných pre pokračovanie pobytu, práce alebo cestovania po Európe po skončení prechodného obdobia.