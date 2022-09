Britskú kráľovnú dnes pochovajú, SR bude zastupovať prezidentka

Londýn 19. septembra (TASR) – Štátny pohreb zosnulej britskej kráľovnej Alžbety sa začne v pondelok o 11.00 h (12.00 SELČ) v londýnskom Westminsterskom opátstve. Trvať by mal asi hodinu. Na jeho konci budú dve minúty ticha v celom Spojenom kráľovstve, uvádza TASR na základe informácií televízie BBC.



Štátny pohreb sa bude konať podľa prísneho protokolu. Zúčastní sa na ňom asi 2000 pozvaných smútočných hostí vrátane členov európskych kráľovských rodín, zástupcov krajín Commonwealthu a svetových politických lídrov. Pozvaný je aj americký prezident Joe Biden s manželkou, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či francúzsky prezident Emmanuel Macron. Slovensko bude zastupovať prezidentka Zuzana Čaputová.



Pozvaní neboli zástupcovia Sýrie, Venezuely a Afganistanu, keďže Británia nemá s týmito krajinami diplomatické styky. Britská kráľovská rodina takisto nepozvala nikoho z Ruska, Bieloruska a Mjanmarska. Podľa tradície bývajú pozvaní aj všetci žijúci bývalí prezidenti USA, v tomto prípade to tak ale nebude. Buckinghamský palác to zdôvodnil nedostatkom miesta vo Westminsterskom opátstve.



Po obrade bude nasledovať sprievod s rakvou kráľovnej z Westminsterského opátstva k Wellingtonovmu víťaznému oblúku za zvukov zvonu Big Ben. Z Hyde Parku pri Wellingtonovom oblúku vypáli Kráľovské jazdecké delostrelectvo čestné salvy. Rakva bude potom prevezená na hrad Windsor, kde sa bude v Kaplnke svätého Juraja konať o 16.00 h (17.00 SELČ) obrad rozžehnania sa za účasti asi 800 hostí. Alžbetu II. neskôr, o cca 19.30 (20.30 SELČ), pochovajú v rámci súkromného obradu v Pamätnej kaplnke kráľa Juraja VI. po boku jej manžela Princa Philipa, ktorý zomrel vlani. Pamätná kaplnka kráľa Juraja VI. je súčasťou Kaplnky svätého Juraja. Postaviť ju nechala v 60. rokoch minulého storočia Alžbeta II. ako miesto posledného odpočinku pre svojho otca.



V deň pohrebu kráľovnej bude zatvorená väčšina podnikov v Británii. Supermarkety buď neotvoria, alebo budú mať skrátené otváracie hodiny. V prevádzke nebude ani pošta. Odložili aj väčšinu pohrebov v krajine, ktoré sa mali konať v pondelok – buď na žiadosť smútiacich rodín, alebo z dôvodu zatvorených krematórií a pohrebných ústavov. Podľa agentúry Reuters boli odvolané aj plánované septembrové štrajky prepravcov, ktorí chcú podľa vlastných vyjadrení rešpektovať štátny smútok. Otvorené však ostanú bary. Viacerí majitelia pre BBC povedali, že chcú takto poskytnúť miesto pre združovanie sa komunít v smútočný deň.



Kráľovná Alžbeta II. zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku.