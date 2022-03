Brocková: EÚ a jej partneri sú jednotní v cieľoch izolovať Rusko

Brusel 4. marca (TASR) - Krajiny EÚ a ich transatlantickí partneri sa v piatok večer zhodli na tom, že po ruskej invázii na Ukrajinu je potrebné prísnejšie izolovať Ruskú federáciu na medzinárodnej scéne. Povedala to štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR Ingrid Brocková, informuje bruselský spravodajca TASR.



Brocková po skončení mimoriadneho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci, na ktorom sa zúčastnili aj šéfovia diplomacií Kanady, Spojného kráľovstva, Spojených štátov a aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, uviedla, že rokovania diplomatov boli zamerané na rusko-ukrajinský vojnový konflikt.



Podľa jej slov je možné hovoriť o troch záveroch rokovaní: potrebe byť jednotní pri zavádzaní sankcií, koordinácii svojho úsilia o prísnejšiu izoláciu Ruskej federácie na medzinárodnej scéne a zaistení udržateľnej humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Vo všeobecnejšej rovine to bolo aj o deklaráciách na podporu eurointegračnej perspektívy Ukrajiny, čo slovenská diplomatka v mene SR podporila.



Brocková spresnila, že všetci účastníci rokovaní sa zhodli na tom, že exituje spoločná vôľa izolovať Rusko na globálnej scéne.



Rezolúcia, ktorú Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) prijala počas prebiehajúceho týždňa, podľa Brockovej jasne ukázala, že väčšina štátov sveta ruskú agresiu odsúdila. "Potrebujeme na tomto stavať a prizvať krajiny, ktoré hlasovali v prospech rezolúcie, aby aplikovali podobné sankcie, ako už prijala EÚ a jej partneri z Británie, Kanady a USA," opísala situáciu štátna tajomníčka.



Pripomenula, že EÚ aj jej partneri sú odhodlaní zaisťovať humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, čo Slovensko tiež podporuje, lebo ako sused s Ukrajinou denne zažíva príliv utečencov.







"Je dôležité, aby poskytovanie humanitárnej pomoci bolo udržateľné, nepotrvá to zrejme krátko," povedala. Zároveň sa podľa svojich slov poďakovala Európskej komisii, európskym inštitúciám a všetkým členským krajinám, ktoré Slovenskej republike pomáhajú.



Brocková takisto povedala, že možné rozšírenie sankcií vo forme vyhostenia ruských diplomatov nebolo témou rokovaní. Zhoda však podľa jej slov nastala v názore, že sú možné ďalšie ekonomické sankcie, je však potrebné diskutovať o ich efektívnosti a dopadoch, a dosiahnuť konsenzus na úrovni členských štátov.



Krajiny EÚ podľa diskutujú aj o sankciách proti Rusku, ktoré by mohli by zasiahnuť energetický sektor. Brocková potvrdila, že tento druh sankcií by bol pre Ruskú federáciu veľmi bolestný. Zároveň by mal negatívny dopad aj na členské krajiny Únie.



"Odnášame si domov domácu úlohu, aby sme vedeli predpovedať dopad sankcií, ktoré sa budú prijímať a aby sme vedeli rýchlo reagovať a komunikovať s eurokomisiou a inštitúciami EÚ o finančných kompenzáciách pre straty, ktoré takéto sankcie prinesú," uviedla Brocková v závere rozhovoru.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)