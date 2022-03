Brocková: Medzinárodné spoločenstvo musí byť pri Ukrajine jednotné

Bratislava 10. marca (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo musí byť v otázke vojny na Ukrajine jednotné a tak jej vedieť poskytnúť rýchlu pomoc, a to nielen na pôde OSN, ale aj iných medzinárodných organizácií. Vo štvrtok to v relácii Hlboká Online na TASR TV uviedla štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková.



Zároveň dodala, že Ruská federácia má v súvislosti s Ukrajinou "požiadavky, ktoré sú ťažko naplniteľné".



Štátny tajomník ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner skonštatoval, že z Ukrajiny prišlo na Slovensko okolo 170.000 utečencov a o dočasné útočisko požiadalo takmer 15.000 Ukrajincov. Informoval, že podľa predpokladov môže prísť na Slovensko aj viac ako pol milióna utečencov z Ukrajiny. Poukázal pritom na potrebu spolupráce so samosprávami.



"Táto situácia je skúškou pre medzinárodné organizácie," uviedla veľvyslankyňa SR v Taliansku Karla Wursterová. Podľa jej slov v Taliansku pozitívne rezonuje pomoc SR utečencom z Ukrajiny, a to aj napriek negatívnemu postoju Slovenska voči migračnej vlne v roku 2015. Rozdielom je podľa Wursterovej v tomto prípade to, že táto situácia sa priamo týka aj Slovenska.



Riaditeľka odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ Marcela Hanusová povedala, že momentálnou prioritou tohto odboru je humanitárna pomoc pre Ukrajinu v spolupráci s ministerstvom vnútra. Dodala, že pomoc Ukrajine poskytuje aj India či Taiwan, ktorým Slovensko pomáha s logistikou.



Témou diskusie, ktorá sa konala krátko po Medzinárodnom dni žien, bola aj úloha žien v zahraničnej službe. Podľa Brockovej je diplomacia tradične mužským povolaním a zmena v tejto oblasti sa nedá urobiť zo dňa na deň. Dodala však, že počet žien na významných pozíciách na Slovensku rastie. "Na pozícii veľvyslankýň máme 20 percent žien a v tomto smere nezaostávame za tradičnými európskymi diplomaciami... V rezorte je to 50 na 50," uviedla Brocková.



"Dámy sú niekedy aktívnejšie, precíznejšie a chcú vyniknúť viac ako páni... Zastávajú tie isté pozície alebo dokonca aj vyššie ako muži," uviedol Leitner.



