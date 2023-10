Brocková: Mojou prioritou je rozvíjať nadštandardné vzťahy s ČR

Praha 18. októbra (TASR) - Prioritou novej slovenskej veľvyslankyne v Česku Ingrid Brockovej je rozvíjať nadštandardné vzťahy Slovenska s ČR a potvrdzovať ich v politickej aj ekonomickej oblasti a tiež vo vzťahoch ľudí k ľuďom. Povedala to spravodajkyni TASR po tom, ako ich v stredu predstavila českému prezidentovi Petrovi Pavlovi.



"Som rada, že som absolvovala ďalší krok a dnes som odovzdala poverovacie listiny do rúk pána prezidenta... Bolo to veľmi milé a prívetivé prijatie, v podstate potvrdenie nadštandardných vzťahov," povedala o stretnutí na Pražskom hrade Brocková. "Rozprávali sme sa o tom, aké je moje zameranie a s akou misiou nastupujem ako nová veľvyslankyňa SR v Českej republike," dodala.



Českému prezidentovi potom predstavila hlavné oblasti, ktorým sa počas výkonu funkcie chce venovať. "Jednak sú to priority v rozvíjaní nadštandardných vzťahov a potvrdzovaní substancie týchto vzťahov, jednak v oblasti politickej a ekonomickej, a potom aj vo vzťahoch ľudí k ľuďom, rozvíjaní prezentácie a väčšej prítomnosti Slovenska v ČR," spresnila veľvyslankyňa.







Na ceremoniálny akt prišla oblečená v tradičnom kroji z Podpoľania, čím chcela vyzdvihnúť slovenské tradície. "V slovenskej kultúre máme obrovskú diverzitu. Chcela som krásou tohto kroja odprezentovať alebo sprítomniť diverzitu a farebnosť Slovenska. Spolupracovala som na tom s Lúčnicou a som veľmi vďačná, že mi bola ochotná tento kroj na takúto udalosť poskytnúť," vysvetlila diplomatka.



Aj po 30 rokoch od rozdelenia spoločného štátu, ktoré si tento rok SR a ČR pripomínajú, prevláda podľa Brockovej vo vzťahoch oboch krajín emócia a sentiment. Vyzdvihla, že dimenzia bilaterálnych vzťahov je medzi SR a ČR "enormná", a to naprieč rôznymi oblasťami.



Slovensko má v Česku veľvyslankyňu po viac než roku, čo úrad dočasne viedla chargé d'affaires Soňa Budayová. Najvyšší diplomatický post nebol obsadený od vlaňajšieho septembra, keď vo funkcii skončil Rastislav Káčer, ktorý sa následne stal ministrom zahraničných vecí.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)