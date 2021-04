Brocková: Na rast oficiálnej rozvojovej pomoci chýba systémový prístup

Bratislava 24. apríla (TASR) - Na zvyšovanie oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) SR chýba systémový prístup, ktorý by zabezpečil reálne priblíženie sa k záväzku venovať do roku 2030 na ODA SR 0,33 percenta hrubého národného dôchodku (HND). Pre TASR to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková. Platforma rozvojových organizácii Ambrela vníma naplnenie záväzku ako "veľmi ohrozené".



Za posledných päť rokov sa podiel ODA SR pohybuje na úrovni 0,11 až 0,14 percenta HND. "Medziročné rozdiely sú spôsobené významnými jednorazovými finančnými príspevkami najmä do nástrojov Európskej únie, napríklad v súvislosti s migračnou krízou alebo minuloročným odpustením dlhu. Chýba však systémový prístup k zvyšovaniu ODA SR, ktorý by zabezpečil reálne priblíženie sa k záväzku 0,33 percenta," skonštatovala Brocková. V roku 2020 objem ODA SR dosiahol 122,68 milióna eur, teda 0,14 percenta.



MZVEZ SR si podľa Brockovej plne uvedomuje zaostávanie za záväzkom. Ako uviedla, v rámci konzultácií s rezortom financií sa každoročne usilujú o systematické zvýšenie prostriedkov. Pripomenula tiež plán k naplneniu záväzku v rámci správy o výsledkoch a odporúčaniach vyplývajúcich z partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktorú schválila vláda v roku 2019. Napriek tomu, že podľa nej obsahoval realistický variant s ročným zvyšovaním ODA o desať percent, zo strany MF SR nebolo odsúhlasené žiadne zvyšovanie.



Podľa Ambrely sa vzhľadom na súčasný stav a trendy javí naplnenie 0,33-percentného záväzku ako veľmi ohrozené. „Nejde len o čísla, ale aj o vyjadrenie toho, ako vnímame celosvetové trendy vrátane tých, ktoré sa nás týkajú a dotýkajú, ako napríklad pandémia ochorenia COVID-19, migrácia, bezpečnosť a ďalšie," myslí si Daniel Kaba z platformy. Každý občan si podľa neho môže urobiť obraz o tom, koľko a akou formou sme ochotní prispieť na riešenia týchto globálnych výziev. "Či už z pohľadu zodpovedného medzinárodného partnera, rozumného vládnutia, vyjadrenia solidarity alebo sledovania ochrany vlastných záujmov, na ktoré majú spomenuté výzvy čoraz väčší vplyv," dodal.



Pri rozvojovej spolupráci však podľa Brockovej nie sú rozhodujúce len finančné zdroje. "MZVEZ SR sa aj s limitovanými finančnými i ľudskými zdrojmi dlhodobo usiluje o zvyšovanie kvality systému rozvojovej spolupráce SR, ako aj o pritiahnutie nových zdrojov financovania medzinárodného rozvoja, akými sú napríklad súkromné zdroje alebo zdroje Európskej únie," doplnila.