Brocková: Sila EÚ spočíva v jednote jej členských štátov

Bratislava 31. mája (TASR) - Sila Európskej únie (EÚ) spočíva v jednote jej členských štátov. Uviedla to štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brocková v rámci záverečnej hodnotiacej konferencie ku Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE).



"Čím bude EÚ vnútorne silnejšia, tým silnejšia môže byť aj jej zahraničná politika a tým lepšie bude jej miesto vo formujúcom sa novom svetovom poriadku," povedala.



Jednotu zdôrazňuje aj v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. "Vojna na Ukrajine dodáva potrebe vnútornej jednoty naliehavosť a treba povedať, že EÚ je v otázke Ukrajiny súdržná a je aj navonok takto vnímaná. Jednoznačnú zhodu sme našli napríklad aj pri zdieľaní zásobníkov plynu za účelom pokrytia prípadných výpadkov dodávok z Ruska," doplnila.



V súvislosti s otázkou vytvorenia spoločnej armády EÚ poukázala, že garantom bezpečnosti nášho kontinentu je NATO. "Nesnažme sa ho nahradiť, nechcime robiť Európu vojensky a bezpečnostne autonómnou. To by nás stálo enormné finančné prostriedky a tie dokážeme investovať inde," uviedla.



Sústrediť sa podľa nej treba na pokrok v zefektívňovaní procesov koordinácie a spolupráce medzi EÚ a NATO. "A zároveň zlepšujme spoluprácu navzájom vnútri EÚ," dodala Brocková.