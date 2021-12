Brocková: Slovensko chce byť priamo pri diskusii o boji s pandémiou

Bratislava 20. decembra (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 za posledné dva roky podľa štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brockovej odhalila mnohé nedostatky v globálnom systéme ochrany a pripravenosti na pandémie. Vyhlásila to na stretnutí s riaditeľom regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hansom Klugem.



"Vítame preto nedávne rozhodnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vytvoriť nový inštrument posilňujúci medzinárodnú spoluprácu v prípade budúcich pandémií. Je to jedinečnou príležitosťou zlepšiť globálnu zdravotnú architektúru poskytujúcu bezpečnejší svet pre všetkých,“ povedala štátna tajomníčka.



Kluge vyzdvihol úlohu multilateralizmu v boji s pandémiou a vyzval k využívaniu aj inovatívnych medzinárodných formátov. Ako príklad uviedol možnosť zorganizovať počas slovenského predsedníctva V4 stretnutie ministrov zahraničných vecí a ministrov zdravotníctva tohto zoskupenia s predstaviteľmi WHO.



"Slovensko ako dôsledný podporovateľ úlohy WHO pri riešení globálnych výziev v oblasti zdravia chce byť aktívnou súčasťou globálnych i regionálnych procesov, či už ako člen Skupiny priateľov pandemickej zmluvy alebo prostredníctvom svojho budúceho pôsobenia v Riadiacej rade WHO,“ podotkla Brocková. Prvá oficiálna návšteva regionálneho riaditeľa na Slovensku podľa rezortu diplomacie podčiarkuje význam historicky prvého členstva SR v Riadiacej rade WHO, v ktorej bude od mája 2022 zastupovať SR expert pre oblasť verejného zdravia Jozef Šuvada.



V tomto roku podľa ministerstva prispelo Slovensko prostredníctvom WHO mechanizmov sumou vo výške 150.000 eur na riešenie nerovného prístupu k vakcínam a poskytlo 1.512.000 dávok vakcín nízkopríjmovým krajinám na boj s ochorením COVID-19.



Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a riaditeľ regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge v pondelok podpísali dvojročnú dohodu o spolupráci medzi SR a WHO.