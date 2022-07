Brocková: Slovensko je pripravené podieľať sa na obnove Ukrajiny

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovensko je pripravené podieľať sa na obnove Ukrajiny. Pri štvrtkovom okrúhlom stole organizovanom predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO) k zapojeniu Slovenska do obnovy Ukrajiny to povedala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková.



"Každá kríza predstavuje zároveň aj príležitosť. Kľúčovým aspektom na dosiahnutie kvalitných výsledkov zapojenia Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny bude efektívna koordinácia verejného, súkromného a mimovládneho sektora," uviedla štátna tajomníčka. Zdôraznila, že Ukrajina okrem silnej politickej podpory a bezprostrednej humanitárnej pomoci potrebuje aj reálnu pomoc pri obnove infraštruktúry a reformnom procese.



Slovensko je podľa Brockovej pripravené v tom zohrať významnú úlohu, keďže ekonomická prosperita Ukrajiny môže byť impulzom aj pre ekonomický rozvoj Slovenska. Zároveň ocenila načasovanie okrúhleho stola, ktorý sa uskutočnil bezprostredne po medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny vo švajčiarskom Lugane, kde boli prijaté princípy pre proces obnovy Ukrajiny, ku ktorým sa prihlásila aj Slovenská republika.