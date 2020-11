Brocková: SR potvrdzuje svoj záväzok v budovaní bezpečnosti vo svete

Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovensko potvrdzuje svoj záväzok v budovaní mieru a bezpečnosti vo svete, uviedla to štátna tajomníčka rezortu slovenskej diplomacie Ingrid Brocková. V utorok absolvovala videokonferenčný rozhovor so zástupcom námestníka generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre právny štát a bezpečnostné inštitúcie Alexandrom Zujevom. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Partneri prediskutovali aktivity SR a OSN v oblasti reformy bezpečnostného sektora, budovania a udržiavania mieru a posilnenia účasti žien v mierových misiách OSN. Zujev podľa rezortu slovenskej diplomacie vyzdvihol príspevok SR do mierových misií OSN na Cypre (UNFICYP) a na Golanských výšinách (UNTSO). Na Cypre pôsobí 241 slovenských vojakov a šesť policajtov a na Golanských výšinách dvaja slovenskí vojaci. "Poukázal na to, že súčasná globálna pandémia odkryla deficity v bezpečnostnom sektore v mnohých krajinách, a preto zdôraznil potrebu budovania dôveryhodnosti v očiach verejnosti," uviedol tlačový odbor MZVEZ SR.



Štátna tajomníčka poukázala na aktivity SR v OSN, ktoré presadzujú dosiahnutie paritného zastúpenia žien v národných bezpečnostných štruktúrach a v mierových operáciách OSN. "Zvyšovanie počtu žien v našich ozbrojených silách a policajných zložkách je dlhodobou politikou SR. Som veľmi rada, že viac ako 44 percent celkového uniformovaného ženského personálu v mierovej misii OSN na Cypre pochádza zo Slovenska. SR sa chce v tejto agende aktívne angažovať aj v rámci akčného plánu, ktorý nedávno schválila vláda a ktorý vytvára podmienky na komplexnú celoštátnu politiku zameranú na zaručenie práv a reflektovanie špecifických potrieb žien a dievčat v oblasti mieru a bezpečnosti," uviedla Brocková. Vyzdvihla taktiež aktívny prístup OSN v presadzovaní princípov právneho štátu vo svete.