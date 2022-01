Brocková: Stredobodom slovenského predsedníctva vo V4 budú občania

Bratislava 21. januára (TASR) - Stredobodom slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) budú občania našich krajín. Slovensko v tom počíta s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Skonštatovala to štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková na piatkovom stretnutí s výkonným riaditeľom fondu Petrom Marešom. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Slovensko sa ročného predsedníctva vo V4 ujme 1. júla.



"Medzinárodný vyšehradský fond bol založený s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu vo vyšehradskom regióne, ako aj medzi regiónom V4 a ďalšími krajinami, najmä v regiónoch západného Balkánu a Východného partnerstva. Zameranie na posilnenie vzťahov a kontaktov medzi krajinami V4 na úrovni ľudí, v oblastiach, ako sú školstvo či kultúra, môžu byť modelom a užitočným príkladom pre región západného Balkánu," povedala Brocková.



Témou rozhovoru boli aj aktuálne aktivity fondu na západnom Balkáne či jeho plány v blízkej budúcnosti. Región západného Balkánu je podľa štátnej tajomníčky kľúčovým v našom susedstve. Vývoj v regióne slovenská diplomacia podľa nej pozorne sleduje a je nevyhnutné, aby EÚ zintenzívnila angažovanosť na danom území. Zdôrazňuje kredibilitu rozhovorov a transparentnosť integračného procesu. "Slovenská republika je silným advokátom procesu rozširovania, sme pripravení podeliť sa s našimi skúsenosťami a autentickou expertízou. Je žiaduce, aby sa posilnila regionálna spolupráca, ktorá je predpokladom úspešného napredovania v integrácii aj do EÚ,“ podotkla Brocková. V tejto súvislosti Mareš zdôraznil význam nedávno vytvoreného Západobalkánskeho fondu, ktorý by sa mohol stať príkladom dobrej spolupráce medzi krajinami regiónu.



Hovorilo sa tiež o podujatiach organizovaných rezortom diplomacie v oblasti ekonomickej diplomacie, ako sú Inovačný deň a Z regiónov do sveta.