Brocková:SR podporovala začiatok rokovaní EÚ s Albánskom a Macedónskom

Brusel 19. júla (TASR) - Začatie prístupových rokovaní Európskej únie s Albánskom a Severným Macedónskom je "sviatočným dňom" pre obe tieto západobalkánske krajiny a dobrou správou je aj pre Slovensko a EÚ ako takú. Podľa spravodajcu TASR to uviedla štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí SR Ingrid Brocková, ktorá zároveň ocenila angažovanosť slovenskej diplomacie v tomto procese.



Brocková to uviedla po skončení medzivládnej konferencie na úrovni ministrov zahraničných vecí EÚ s premiérmi Albánska Edim Ramom a Severného Macedónska Dimitarom Kovačevským.



"Je to teraz v rukách (týchto krajín), je to len na nich, ako si budú udržiavať dynamiku..., pretože ten prístupový proces je spojený s určitými štrukturálnymi reformami, ktoré bude treba napĺňať v zmysle a kontexte acquis communautaire," uviedla Brocková s odkazom na základnú legislatívu EÚ.



Podľa jej slov začatie prístupového procesu so Skopje a Tiranou treba vnímať aj zo širšieho geopolitického hľadiska. Ocenila, že po tom, ako Ukrajina a Moldavsko dostali v júni štatút kandidátskych krajín, Únia urobila ústretový krok aj voči Albánsku a Severnému Macedónsku, ktoré dlho čakali na spustenie prístupového procesu.



"Je dobré, že sa týmto krokom potvrdila angažovanosť EÚ v regióne západného Balkánu," opísala situáciu.



Upozornila, že ďalší priebeh má v rukách Európska komisia, ktorá začne s dvojfázovým procesom "skríningu" oboch krajín. V prvej časti eurokomisia obom krajinám podrobne vysvetlí, čo všetko obsahuje prístupový proces. Následne sa rozbehne bilaterálna komunikácia s Albánskom aj Severným Macedónskom – zvlášť o tom, ako chcú vlády týchto krajín uchopiť prístupový proces, v akom stave sa v tejto súvislosti nachádzajú a ako si chcú nastaviť ďalšie rokovania s EÚ. Komisia potom pripraví správu pre Európsku radu a tá rozhodne o ďalšom pokračovaní rozširovacieho procesu, ktorý už bude zahŕňať aj otváranie jednotlivých prístupových kapitol.



"Obe krajiny sú pripravené, cítiť tam veľmi silné odhodlanie aj vďaku za to, že už sú v tomto bode. Prejavili veľmi silný politický záväzok a odhodlanie v tomto procese napredovať," povedal Brocková po stretnutí európskych diplomatov s Ramom a Kovačevským.