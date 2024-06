BROZ považuje nomináciu na ocenenie Natura 2000 Award za úspech

Bratislava 22. júna (TASR) - Spoločný projekt ochranárov a vodohospodárov bol nominovaný na významné európske ocenenie Natura 2000 Award. Nominovaný bol v kategórii spolupráca pre prírodu. TASR o tom informovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), ktoré považuje nomináciu za úspech, aj keď hlavnú cenu projekt nevyhral. Projekt zo Slovenska sa dostal z takmer 100 projektov medzi 27 nominovaných na ocenenie, z toho šesť bolo v ich kategórii.



BROZ v spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) a Vodohospodárskou výstavbou spolu dlhodobo riešia proces simulovaných záplav vnútrozemskej delty Dunaja. Dotácia vodou do delty je priamo ovplyvnená Vodným dielom Gabčíkovo a od jeho postavenia v nej voda absentuje. Keďže toto územie je súčasťou územia európskeho významu Dunajské luhy, mohli sa organizácie o takéto celoeurópske ocenenie uchádzať.



"Simulované záplavy vnútrozemskej delty pozitívne vplývajú na celkový stav tohto európsky chráneného územia, vzácne biotopy lužných lesov, na mnohé dnes už vzácne rastliny a živočíchy a okrem toho v čase klimatickej krízy zadržiavajú veľké množstvo vody," uviedlo združenie.



Dlhodobá snaha BROZ-u vpúšťať dostatočné objemy vody do vnútrozemskej delty mala podľa jeho predsedu Tomáša Kušíka zmysel. "S množstvom rokovaní, odborných argumentov a vedeckých údajov sme dospeli k dohode. V posledných rokoch sa podarilo do tohto vzácneho územia vpustiť už dvakrát objem vody 120 kubických metrov za sekundu, ktoré sme spolu so ŠOP a VÚVH dlhodobo žiadali," podotkol Kušík. Verí, že záplavy sa stanú aj pevnou súčasťou manipulačného poriadku vodného diela.



Generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel tvrdí, že je, bolo a bude v záujme ochranárov, aby simulované záplavy pokračovali aj naďalej. Získanie nominácie a vysokého hodnotenia od Komisie považuje za úspech, ale aj záväzok a priestor na ďalšie zlepšenie.



Vyhlásenie cien sa konalo 29. mája v Bruseli, ocenenie odovzdával výkonný viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič. Zo strednej Európy nominovali dva projekty. Okrem slovenského projektu to bol ešte poľský projekt zameraný na ochranu bocianov čiernych.