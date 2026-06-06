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BROZ vyhralo prvé miesto v celoeurópskej súťaži LIFE Awards
Získalo ho za projekt ochrany a obnovy dunajských lužných biotopov.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - BROZ - ochranárske združenie vyhralo prvé miesto v celoeurópskej súťaži LIFE Awards. Získalo ho za projekt ochrany a obnovy dunajských lužných biotopov. TASR o tom informovala Andrea Froncová zo združenia.
„Z tohto ocenenia sa veľmi tešíme a nesmierne si ho vážime. Je dôkazom, že naše projekty na Slovensku robíme na najvyššej európskej úrovni. Obnova vodného režimu v ramennej sústave si vyžadovala komplexný prístup a nadviazanie spolupráce medzi množstvom partnerov. Zrealizované opatrenia sú dôkazom toho, že sa nám túto neľahkú úlohu podarilo splniť,“ povedal predseda BROZ Tomáš Kušík.
BROZ realizovalo tento slovensko-maďarský projekt od roku 2015 do roku 2024 v spolupráci s maďarským národným parkom Duna-Ipoly, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Národným lesníckym centrom a štátnym podnikom Vodohospodárskou výstavbou. Projekt spolufinancovalo ministerstvo životného prostredia.
Projekt LIFE Dunajské luhy bol medzi deviatich finalistov vybraný z celoeurópskej konkurencie projektov ochrany prírody ukončených v roku 2024. Projekty podľa Froncovej do súťaže vyberajú na základe ich prínosu pre prírodu a biodiverzitu, ale aj na základe zapojenia stakeholderov v území, zapojenia verejnosti a celkovej komunikácie projektových aktivít.
BROZ v spolupráci s partnermi riešilo najmä obnovu územia ramennej sústavy Dunaja, ktorej vodný režim v minulosti významne pozmenilo Vodné dielo Gabčíkovo. Súčasťou tohto projektu bolo aj naštartovanie simulovaných záplav v roku 2020. Okrem toho obnovovali riečne ramená v dĺžke 9,5 kilometra, mokrade s rozlohou 64 hektárov, prirodzené lužné lesy, kde vysadili viac ako 73.000 pôvodných druhov stromov a pastvu na vzácnych lúčnych biotopoch s rozlohou 81 hektárov, vysvetlila Froncová.
Projekt podľa jeho manažéra Andreja Devečku priniesol život do dunajských luhov. „Najmä do územia, kde voda od postavenia Vodného diela Gabčíkovo veľmi chýbala, keďže koryto Dunaja už so svojou pôvodnou ramennou sústavou nekomunikuje a riečne ramená a mokrade treba napúšťať cez umelý prívodný kanál,“ dodal Devečka.
Program LIFE predstavuje podľa združenia jeden z najdôležitejších finančných nástrojov Európskej únie na ochranu prírody. Pomáha zachovávať biodiverzitu, obnovovať poškodené ekosystémy a zapájať široké spektrum organizácií a verejnosti do ochrany životného prostredia. Je zameraný na ochranu a obnovu európskej siete chránených území Natura 2000, najväčšej siete chránených území na svete, priblížilo.
„Z tohto ocenenia sa veľmi tešíme a nesmierne si ho vážime. Je dôkazom, že naše projekty na Slovensku robíme na najvyššej európskej úrovni. Obnova vodného režimu v ramennej sústave si vyžadovala komplexný prístup a nadviazanie spolupráce medzi množstvom partnerov. Zrealizované opatrenia sú dôkazom toho, že sa nám túto neľahkú úlohu podarilo splniť,“ povedal predseda BROZ Tomáš Kušík.
BROZ realizovalo tento slovensko-maďarský projekt od roku 2015 do roku 2024 v spolupráci s maďarským národným parkom Duna-Ipoly, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Národným lesníckym centrom a štátnym podnikom Vodohospodárskou výstavbou. Projekt spolufinancovalo ministerstvo životného prostredia.
Projekt LIFE Dunajské luhy bol medzi deviatich finalistov vybraný z celoeurópskej konkurencie projektov ochrany prírody ukončených v roku 2024. Projekty podľa Froncovej do súťaže vyberajú na základe ich prínosu pre prírodu a biodiverzitu, ale aj na základe zapojenia stakeholderov v území, zapojenia verejnosti a celkovej komunikácie projektových aktivít.
BROZ v spolupráci s partnermi riešilo najmä obnovu územia ramennej sústavy Dunaja, ktorej vodný režim v minulosti významne pozmenilo Vodné dielo Gabčíkovo. Súčasťou tohto projektu bolo aj naštartovanie simulovaných záplav v roku 2020. Okrem toho obnovovali riečne ramená v dĺžke 9,5 kilometra, mokrade s rozlohou 64 hektárov, prirodzené lužné lesy, kde vysadili viac ako 73.000 pôvodných druhov stromov a pastvu na vzácnych lúčnych biotopoch s rozlohou 81 hektárov, vysvetlila Froncová.
Projekt podľa jeho manažéra Andreja Devečku priniesol život do dunajských luhov. „Najmä do územia, kde voda od postavenia Vodného diela Gabčíkovo veľmi chýbala, keďže koryto Dunaja už so svojou pôvodnou ramennou sústavou nekomunikuje a riečne ramená a mokrade treba napúšťať cez umelý prívodný kanál,“ dodal Devečka.
Program LIFE predstavuje podľa združenia jeden z najdôležitejších finančných nástrojov Európskej únie na ochranu prírody. Pomáha zachovávať biodiverzitu, obnovovať poškodené ekosystémy a zapájať široké spektrum organizácií a verejnosti do ochrany životného prostredia. Je zameraný na ochranu a obnovu európskej siete chránených území Natura 2000, najväčšej siete chránených území na svete, priblížilo.