Brozmanová:Európska zdravotná únia má pomôcť lepšie reagovať na hrozby

Bratislava/Brusel 18. januára (TASR) - Európska zdravotná únia (EHU) má pomôcť lepšie a efektívnejšie reagovať na budúce hrozby. Vyplýva to z vyjadrení Márie Brozmanovej zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli pre TASR TV. V rozhovore vyzdvihla potrebu dobudovania európskej únie zdravia, o ktorej sa diskutuje aj v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



Pandémia nového koronavírusu poukázala podľa Brozmanovej na význam koordinácie medzi európskymi krajinami. Európska zdravotná únia má podľa Bruselu zlepšiť ochranu a prevenciu, tiež zrýchliť reakciu na budúce riziká pre ľudské zdravie na úrovni EÚ. Brozmanová podotkla, že euroblok si v kontexte súčasnej pandémie uvedomuje potrebu posilniť pripravenosť všetkých členských štátov v oblasti zdravia.



"Balík Európskej zdravotnej únie bol predložený preto, aby posilnil pripravenosť celej Únie a všetkých členských štátov do budúcnosti. Aby sme vedeli lepšie a efektívnejšie reagovať na budúce zdravotné hrozby," vysvetlila Brozmanová.



​​​​​​​



Podľa nej možno zdravotnú úniu považovať za prvý krok k posilňovaniu kompetencií Európskej únie v oblasti zdravia. Brozmanová však zároveň zdôraznila, že zdravotníctvo je vo výlučnej kompetencii členských štátov EÚ.



Súčasťou balíka EHU je napríklad revízia nariadenia o Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Súčasťou revízie je aj nariadenie o posilnení kompetencií Európskej liekovej agentúry (EMA) s cieľom zabezpečiť a lepšie monitorovať distribúciu zdravotníckych pomôcok a liekov.



"V neposlednom rade je to nariadenie o cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktoré umožňuje vyhlásiť stav núdze na úrovni Európskej únie, a takisto vypracovať plán pripravenosti EÚ, ktorý bude dopĺňať národné plány pripravenosti na budúce cezhraničné zdravotné hrozby," uviedla Brozmanová.



Spomenula aj nariadenie na aktiváciu núdzového rámca, ktorým sa vytvorí nový Európsky úrad pre pripravenosť, a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA). "Ten je vlastne ekvivalentom amerického Úradu pre pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj (BARDA)," doplnila.



V otázke úspechov EÚ v otázke boja proti pandémii Brozmanová pripomenula, že Európska únia bola hnacou silou výskumu a vývoja vakcín proti COVID-19.