Bruselský festival svetiel krášlia aj sochy výtvarníka Pavla Trubena

Brusel 16. februára (TASR) - Tohoročný Bruselský festival svetiel, ktorý sa stal súčasťou oficiálneho kultúrneho programu belgického predsedníctva v Rade EÚ, nesie aj výraznú slovenskú stopu. Má podobu ôsmich svetelných sôch z dielne slovenského výtvarníka Pavla Trubena, a to na jednom z najnavštevovanejších miest v centre Bruselu, informuje spravodajca TASR.



Trubenova skupina sôch nesúca názov "Pod tlakom", rovno oproti bruselskej katedrále Svätého Michala a Svätej Guduly, je súčasťou širšej série svetelných inštalácií prezentovaných pri príležitosti belgického predsedníctva. Štvordňová výstava, ktorá bola oficiálne otvorená v štvrtok večer, potrvá do nedele večera.



Belgická strana dala priestor najmä umelcom z krajín, ktoré tohto roku oslávia 20. výročie vstupu do EÚ a oslovila diplomatické zastúpenia týchto krajín, aby pozvali svojich umelcov. Pozvanie prijali umelci z Českej republiky, Cypru, Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska.



Stále zastúpenie SR pri EÚ vsadilo na dizajnéra Trubena, ktorý za svoju umeleckú prácu už získal množstvo ocenení a svetelné sochy, ktoré vznikli pre Biele noci v Bratislave v roku 2021, vystavoval aj v Paríži, Lucerne, Temešvári a Košiciach. Výtvarník uviedol, že po Bruseli ich v marci vystaví aj v Plzni a pozvánku má aj do Kluže či Bukurešti.



"Ide o osem figúr, ktoré na prvý pohľad cvičia jogu. Majú hlavy z nafukovacích balónov stlačené popruhmi. Symbolizuje to mestského človeka, ktorý sa naučil žiť zdravým športovým životom, ale ako keby zabudol na mentálne a duševné zdravie a podlieha pracovnému preťaženiu, stresu, možno vyhoreniu," opísal Truben svoje diela.



Spresnil, že tieto diela vo veľkej časti reflektujú jeho osobnú skúsenosť, všimol si však, že všade kde vystavuje, podobné pocity majú aj návštevníci reflektujúci jeho sochy. Ľahko porozumejú odkazu diela, čo podľa neho znamená, že ide o celospoločenský problém.



Možnosť vystavovať aj v hlavnom meste EÚ Truben považuje za dobrú skúsenosť a prestíž a tiež za možnosť osloviť ďalšie publikum a získať nových obdivovateľov.



Svetelný festival v Bruseli sa koná už ôsmykrát a zakaždým mal priemernú návštevnosť okolo pol milióna ľudí.