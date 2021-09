Bratislavský kraj: Očkovanie treťou dávkou by malo byť v rukách krajov

Bratislava 7. septembra (TASR) – Organizácia očkovania v tretej vlne pandémie by mala byť v rukách samospráv a samosprávnych krajov. S takouto požiadavkou prichádza Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Predstavil zároveň opatrenia proti tretej vlne pandémie, ktorých súčasťou je rozšírenie mobilného očkovania v regióne, pilotné očkovanie v nákupnom centre či informačná kampaň.



"Myslíme si, že organizované očkovanie by malo byť v rukách samospráv a samosprávnych krajov. Budeme presviedčať štát, že to vieme urobiť efektívnejšie a lepšie," uviedol v utorok na tlačovej konferencii predseda BSK Juraj Droba.



Práve skúsenosti s prvými dvoma dávkami vakcíny, generovaním certifikátov či covid passov, nefunkčným call centrom alebo "zabudnutými" SMS boli podľa kraja najnepríjemnejšími skúsenosťami v rámci očkovania. „Domnievame sa, že je to nereformovateľné a systém objednávania a rezervácie termínov treba založiť na zelenej lúke,“ poznamenal lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay.



Bratislavský kraj zároveň spustil informačnú kampaň Pýtame sa za vás, v ktorej odborníci odpovedajú na najčastejšie otázky či obavy tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Edukácia počas prvých dvoch vĺn bola podľa kraja zanedbaná, o čom svedčia aj výsledky prieskumu. Podľa neho si 59 percent myslí, že vakcíny boli vyvinuté veľmi rýchlo, 26 percent sa obáva negatívnych vedľajších účinkov a 15 percent je presvedčených, že zdraví ľudia vakcíny nepotrebujú. "Vstupujeme do tretej vlny a ak sa poučíme z predchádzajúcich dvoch, vieme ochrániť a zachrániť životy aj ekonomiku," podotkol Droba.



Kraj zároveň rozšíri mobilné očkovanie v regióne, mobilné očkovacie tímy budú pravidelne vyrážať do obcí v rámci regiónu. Otestovať chce aj očkovanie v nákupnom centre v hlavnom meste, konkrétnosti však prezradiť, aj pre prebiehajúce rokovania, zatiaľ nechce. V prípade potreby je pripravený okamžite opätovne otvoriť veľkokapacitné očkovacie centrum na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ).



K prípadnému zatváraniu chce pristupovať opatrne a selektívne, sústrediť sa chce ohniská. Pri školách pripomína, že dištančné vyučovanie narazilo na svoje limity, vyzdvihuje preto potrebu prezenčného vyučovania. V rámci opatrení nezabúda kraj ani na domovy sociálnych služieb, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti. Pri klientoch je to 81 percent a u zamestnancov 76 percent. "Evidujeme dobrovoľníkov, ktorí v prípade nedostatku zamestnancov v zariadení počas karantény sú ochotní vypomáhať," skonštatoval podpredseda BSK pre zdravotníctvo Juraj Štekláč. Pripravený je plán reprofilizácie lôžok či distribuovanie ochranných pomôcok s rezervou.