Bratislavský kraj prijal nové opatrenia pre možné zhoršenie situácie

Bratislava 16. marca (TASR) – Krízový štáb Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prijal pre spomalenie šírenia nového koronavírusu sériu opatrení. Dotýkajú sa dopravy, zariadení sociálnych služieb aj ochranných pomôcok. Pripravujú kraj aj na prípadné zhoršenie situácie. TASR o tom informovala vedúca tlačového oddelenia BSK Veronika Beňadiková.



BSK sa momentálne sústreďuje najmä na zabezpečenie hygienických pomôcok pre lekárov, zdravotné sestry a zamestnancov zariadení sociálnych služieb. "Aj keď to nie je kompetencia vyššieho územného celku, oslovili sme veľké množstvo dodávateľov zo Slovenska i zo zahraničia. Aj napriek obrovskému nedostatku týchto produktov sme boli čiastočne úspešní," povedal predseda BSK Juraj Droba. BSK začal s distribúciou rúšok pre ambulancie v Bratislavskom kraji už minulý týždeň. Požiadal tiež všeobecných lekárov, ak je to možné, aby vybavovali pacientov len telefonicky.



"Ak by nastala situácia, že nemocnice nebudú mať dosť vlastných kapacít, ponúkneme štátu možnosť doliečenia sa pacientov v našich zariadeniach. Sem budeme môcť umiestniť bežných pacientov, ktorí týmto vytvoria priestor pre akútne prípady," deklaruje Droba. Sprísnené opatrenia sa podľa jeho slov týkajú prímestskej autobusovej dopravy v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Cestujúci musia v autobusoch Slovak Lines povinne nosiť rúška. Toto nariadenie platí aj v bratislavskej MHD. Od utorka (17. 3.) bude prímestská doprava v bratislavskom regióne premávať každý deň podľa sobotného cestovného poriadku. Bratislavská MHD jazdí od pondelka v prázdninovom režime.



BSK cez web www.bratislavskykraj.sk informuje o koronavíruse a spustil tiež aj dve nové aplikácie. Prvou z nich je chatbot, ktorý odpovedá na najčastejšie otázky. Druhou aplikáciou je online mapa zatvorených inštitúcií v kraji.



V Úrade BSK od minulého týždňa nosia všetci zamestnanci povinne rúška a uplynulý víkend bola celá budova úradu a všetky kancelárie kompletne dezinfikované. "Buďme zodpovední. Nosme rúška a zostaňme doma. Od disciplíny počas najbližších dní závisí, či túto vojnu vyhráme," vyzval Droba.