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Bubnovačka opäť upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím
Slovenskom a Českom sa vo štvrtok medzi 10.00 h a 11.00 h opäť rozozvučia bubny, hrkálky, pokrievky aj detské ruky tlieskajúce do rytmu.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa vo štvrtok po celom Slovensku koná 13. ročník podujatia Bubnovačka. Pripomenie, že ochrana detí pred násilím sa nezačína hlukom bubnov, ale ochotou dospelých počúvať a konať. TASR o tom informovala nezisková organizácia Centrum Slniečko.
Slovenskom a Českom sa vo štvrtok medzi 10.00 h a 11.00 h opäť rozozvučia bubny, hrkálky, pokrievky aj detské ruky tlieskajúce do rytmu. Podujatie poukazuje na to, že každé dieťa má právo na bezpečie, dôveru a pomoc dospelých. Spája ho spoločná myšlienka „Aby bolo deti lepšie počuť“ a posolstvo: Ticho deti pred násilím neochráni!
Násilie na deťoch sa podľa centra nemusí odohrávať na očiach verejnosti. Môže mať podobu fyzického či psychického ubližovania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania alebo násilia v digitálnom priestore. Priblížilo, že deti, ktoré ho zažívajú, nemusia vedieť svoju situáciu pomenovať ani si vypýtať pomoc. Preto je podľa organizácie dôležité, aby mali okolo seba dospelých, ktorí si všímajú varovné signály, berú ich vážne a dokážu konať.
„Keď sme v roku 2014 v Nitre prvýkrát bubnovali, chceli sme upozorniť na ticho, ktoré násilie na deťoch často sprevádza. Dnes sa k tejto myšlienke pripájajú deti a dospelí naprieč dvoma krajinami. Bubnovačka však má skutočný zmysel až vtedy, keď sa jej posolstvo prenesie aj do každodenného života. Keď si všimneme dieťa, ktoré potrebuje pomoc, keď ho vypočujeme, uveríme mu a nenecháme ho v tom samé,“ povedala riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová.
Centrum Slniečko tvrdí, že Bubnovačka je príležitosťou otvárať tému násilia na deťoch v školách, rodinách, komunitách aj na pracoviskách. Na Slovensku môžu školy, organizácie, firmy, mestá a obce podporiť podujatie aj sprievodnými aktivitami počas 16. až 22. novembra. Môžu to byť preventívne programy, diskusie, besedy, výstavy, premietania alebo vzdelávacie aktivity zamerané na rozpoznávanie násilia a možnosti pomoci.
Bubnovačka vznikla v roku 2014 v Nitre z iniciatívy Centra Slniečko a je jednou z najväčších česko-slovenských aktivít zameraných na prevenciu násilia na deťoch. Doteraz sa do nej zapojilo viac ako 1,22 milióna detí a dospelých. Podujatie pripravuje organizácia v spolupráci s ministerstvom práce prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a českým Centrom Locika.
Slovenskom a Českom sa vo štvrtok medzi 10.00 h a 11.00 h opäť rozozvučia bubny, hrkálky, pokrievky aj detské ruky tlieskajúce do rytmu. Podujatie poukazuje na to, že každé dieťa má právo na bezpečie, dôveru a pomoc dospelých. Spája ho spoločná myšlienka „Aby bolo deti lepšie počuť“ a posolstvo: Ticho deti pred násilím neochráni!
Násilie na deťoch sa podľa centra nemusí odohrávať na očiach verejnosti. Môže mať podobu fyzického či psychického ubližovania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania alebo násilia v digitálnom priestore. Priblížilo, že deti, ktoré ho zažívajú, nemusia vedieť svoju situáciu pomenovať ani si vypýtať pomoc. Preto je podľa organizácie dôležité, aby mali okolo seba dospelých, ktorí si všímajú varovné signály, berú ich vážne a dokážu konať.
„Keď sme v roku 2014 v Nitre prvýkrát bubnovali, chceli sme upozorniť na ticho, ktoré násilie na deťoch často sprevádza. Dnes sa k tejto myšlienke pripájajú deti a dospelí naprieč dvoma krajinami. Bubnovačka však má skutočný zmysel až vtedy, keď sa jej posolstvo prenesie aj do každodenného života. Keď si všimneme dieťa, ktoré potrebuje pomoc, keď ho vypočujeme, uveríme mu a nenecháme ho v tom samé,“ povedala riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová.
Centrum Slniečko tvrdí, že Bubnovačka je príležitosťou otvárať tému násilia na deťoch v školách, rodinách, komunitách aj na pracoviskách. Na Slovensku môžu školy, organizácie, firmy, mestá a obce podporiť podujatie aj sprievodnými aktivitami počas 16. až 22. novembra. Môžu to byť preventívne programy, diskusie, besedy, výstavy, premietania alebo vzdelávacie aktivity zamerané na rozpoznávanie násilia a možnosti pomoci.
Bubnovačka vznikla v roku 2014 v Nitre z iniciatívy Centra Slniečko a je jednou z najväčších česko-slovenských aktivít zameraných na prevenciu násilia na deťoch. Doteraz sa do nej zapojilo viac ako 1,22 milióna detí a dospelých. Podujatie pripravuje organizácia v spolupráci s ministerstvom práce prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a českým Centrom Locika.