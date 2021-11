Bučko: Hviezdoslav majstrovsky uchopil témy nepodliehajúce času

Bratislava 7. novembra (TASR) – Dielo Pavla Országha Hviezdoslava je originálne v tom, ako majstrovsky vedel uchopiť témy, ktoré nepodliehajú času. Myslí si to slovenský herec a recitátor Štefan Bučko. Ako povedal pre TASR, jedinečnosť Hviezdoslavovho jazyka spočíva najmä v jeho neopakovateľnom myšlienkovom procese. Slovensko si 100. výročie úmrtia Hviezdoslava pripomenie v pondelok 8. novembra.



Podstata diela slovenského barda podľa Bučka vychádza zo základných filozofických otázok "kto som, odkiaľ prichádzam a kam smerujem". "Tie otázky sú univerzálne, ale ich spracovanie zasiahne prijímateľa len vtedy, keď je vyjadrené osobne. Osobný čin si žiada aj morálne hodnotenie. A to samozrejme Hviezdoslav veľmi dobre vedel. Jeho lyrika je napospol osobná. Aj vtedy, keď je hodnotiaca," povedal Bučko pre TASR.



Hviezdoslav podľa jeho slov zaujíma postoj k vojne, k slobode, k spokojnosti človeka cez subjektívnu optiku. "V svätom zápale by chcel byť trebárs víchrom, morom, sopkou, tento motív rozvíja do bravúrnych monológov, v ktorých všetko zlé chce v tom zápale zničiť, ale, v ktorých zároveň priznáva i svoju bezmocnosť a napokon, jeho jazykom povedané - horkosť duše v slzách vylieva. Tento postoj nevidíme len vo veľkých lyrických výlevoch vo voľnejšom veršovom spracovaní, ale aj v prísne viazanej sonetovej forme. A tam sa mi zdá paradoxne najslobodnejší," tvrdí jeden z recitátorov jeho diel.



Za aktuálnu považuje aj Hviezdoslavovu epiku, ktorá čerpá z biblických zdrojov, prípadne zo slovenských reálií, a to v podobe troch zemianskych eposov, v ktorých autenticky odhaľuje národnú náturu v istých konfliktných situáciách. Dielo "Hájnikova žena", je podľa Bučka "dobrá detektívka".



Čo sa týka Hviezdoslavovho jazyka, Bučko poukázal na to, že sa v ňom často vyskytuje tzv. inverzia, čiže prevrátený slovosled, neologizmy, vsuvky, ale napríklad aj skracovanie slov. "Keď ho rozšifrujete, tak je neuveriteľne vďačný na prednes, lebo krivka jeho básnického myslenia i jeho postáv je psychologicky veľmi bohatá, jedinečná a veľmi vďačná na interpretáciu. Ťažko sa dostávate do jeho myslenia, ale keď už ste v ňom, tak si ten pocit vychutnávate a užívate. Ako surfer, keď chytí na oceáne dobrú vlnu," povedal.



Bučko vidí význam v recitačnej prehliadke Hviezdoslavov Kubín. Hoci ide o autorsky otvorenú súťaž, predsa na nej znejú aj Hviezdoslavove verše. Tie podľa Bučka vždy provokovali mladšiu generáciu, aby jeho poetiku spracúvala inovatívne, súčasne a hľadala nový výraz pre jeho diela. Myslí si, že ju oslovujú svojou aktuálnou výpovednou hodnotou. Dodal, že práve tá fascinuje aj jeho samotného.