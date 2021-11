Bučková: Medzinárodný deň rómskeho jazyka upozorňuje na práva Rómov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Medzinárodný deň rómskeho jazyka je pre Rómov a Rómky príležitosťou na zvyšovanie povedomia občanov Slovenskej republiky o právach rómskej národnostnej menšiny u nás a v Európe. Rovnako je impulzom pre angažovanosť pri zachovávaní a rozvoji rómskych tradícií. Povedala to splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková, pripomínajúc, že Medzinárodný deň rómskeho jazyka bol vyhlásený 5. novembra 2009 na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Záhrebe.



"Považujem za dôležité pripomínať si tento dátum, pretože predstavuje vyvrcholenie viacročného úsilia rómskych intelektuálov a jazykovedcov o zabezpečenie rovnocenného postavenia Rómov a priznania im všetkých práv súvisiacich s rozvojom a podporou rómskej národnostnej menšiny," uviedla splnomocnenkyňa. Poukázala na to, že SR zrealizovala viaceré pozitívne opatrenia v súvislosti so zrovnoprávnením rómskeho jazyka s jazykmi ostatných národnostných menšín. Oficiálne zrovnoprávnenie rómčiny v SR sa formálne uskutočnilo 29. júna 2008.



Okrem pozitív, ktoré štandardizácia rómskeho jazyka znamenala pre výchovu a vzdelávanie, ale i používanie rómskeho jazyka vo verejnom živote, upozornila Bučková tiež na aplikačné problémy. "Nemáme vybudovanú dostatočnú inštitucionálnu sieť potrebnú pre rozvoj a zachovanie rómčiny. Musíme preto ako rómska národnostná menšina pracovať a investovať do rozvoja rómskeho jazyka, umenia a kultúry. Aj na túto skutočnosť je potrebné myslieť pri pripomínaní si Medzinárodného dňa rómskeho jazyka," zdôraznila Bučková.



Pripomenula, že jej úrad v rámci pripravovaného akčného plánu pre oblasť vzdelávania navrhuje vytvoriť pre pedagogických a odborných zamestnancov programy pre vzdelávanie vo vyučovacom jazyku rómskom, navrhuje takisto zvýšiť počet pedagogických zamestnancov s kompetenciou vzdelávať v rómčine.



Rómovia na Slovensku hovoria tromi hlavnými dialektmi – dialektom rumungro Rómov, dialektom olašských Rómov a maďarských Rómov a viacerými subdialektmi. Výraznú jazykovú prevahu majú Rómovia pôvodom z východného Slovenska, a preto sa východoslovenský dialekt stal aj základom pre gramatiku a slovník s frazeológiou a prehľadom gramatiky, ktorý bol vydaný v roku 1991.