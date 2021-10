Budaj: Ak Sme rodina nepodporí reformu NP, skúsime ju presadiť bez nej

Bratislava 27. októbra (TASR) - Pokiaľ by hnutie Sme rodina nepodporilo reformu národných parkov, tak ju bude koalícia presadzovať aj bez neho. Po rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). S predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) o reforme ešte rokuje, spoločné stanovisko ešte neuzavreli.



Memorandum, ktoré podpísal Budaj s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO), vychádza podľa neho v ústrety všetkým kritikom. "Pokúša sa cez rozsiahly pozmeňujúci návrh zahrnúť všetky výhrady a verím, že v takejto podobe bude prijateľný pre celú koalíciu," povedal Budaj.



Poukázal, že tento návrh po dlhom čase prináša regiónom peniaze, nové pracovné príležitosti a vyššiu úroveň kvality národných parkov. "Slovensko musí investovať do svojich regiónov pozornosť aj financie. Tento zákon prináša aj záujem o regióny, ktorý bude oveľa širší než z hľadiska životného prostredia," podotkol Budaj.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) si myslí, že reforma by mala prejsť parlamentom. Prináša veľký posun a historicky sa na ňu dlho čakalo. Budaj podľa premiéra spravil veľa práce pre to, aby vyvrátil mýty, ktoré reformu sprevádzajú.



Pod návrhom boli podpísaní poslanci všetkých koaličných strán, medzi nimi aj predseda parlamentu Boris Kollár. Nedávno však avizoval, že hnutie podpis z reformy sťahuje.



Memorandum podpísali ministri v pondelok (25. 10.). Dohodli sa, že k prvému aprílu budúceho roka by sa mali pod ochranárov previesť štátne pozemky v národných parkoch Slovenský raj a Pieninský národný park. Reforma sa mala pôvodne začať už od januára budúceho roka. V ostatných národných parkoch by mal presun zahŕňať len územia s najprísnejším, štvrtým a piatym stupňom ochrany. Pri ostatných územiach sa vo zvyšných siedmich národných parkoch začne zonácia. Ministri sa spoločne dohodli aj na polkilometrovom sanačnom pásme medzi bezzásahovým územím a hospodárskymi lesmi.



Vláda na svojom stredajšom rokovaní súhlasila s poslaneckým návrhom novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Poslanci by o novele mali rokovať na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR.