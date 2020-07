Budaj: Posnažíme sa predísť pokute pre žalobu za ohrozenie hlucháňa

Bratislava 6. júla (TASR) - Slovensko sa bude snažiť predísť pokute, ktorá mu hrozí pre žalobu Európskej komisie (EK) za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Pre TASR to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) s tým, že teraz bude mať SR čas na obhajobu.



"Môžem povedať, že došlo na moje varovné slová. Upozorňoval som, že trpezlivosť Európskej komisie pretiekla," povedal Budaj. Pripomenul, že EK už niekoľko rokov upozorňuje na to, že Slovensko bezohľadne ťaží a ničí "vlastné poklady a biotopy chránených území". Na varovanie podľa šéfa envirorezortu reagovala bývala vláda neskoro a legislatívne zmeny prijala až koncom minulého roka. "Budem sa snažiť Európskej únii (EÚ) preukázať, že ak ju predošlá vláda ťahala za nos, tak my nebudeme," poznamenal.



Budaj podotkol, že v jednom hniezdisku hlucháň zmizol úplne a približne šestina hlucháňov žije na Muránskej planine. "Práve planina by mohla byť tým argumentom, že sme v krátkej dobe schopní ohlásiť proces zonácie a vyčleniť 50 percent bezzásahového územia, kde by mali hlucháne garantovaný pokoj a prežitie," hovorí minister. Deklaroval, že podrobne preskúma aj ostatné lokality, kde žijú hlucháne.



Európska komisia minulý týždeň oznámila, že podala na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovenku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia tvrdí, že SR do svojej národnej legislatívy správne nezaviedla a nedodržiava niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch.